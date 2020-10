COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce vendredi 16 octobre

Les régions de Montréal (+296) , de la Montérégie (+141) et de la Capitale-Nationale (+93) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- Le bilan des décès s'alourdit : On en compte 28 nouveaux : 8 décès sont survenus dans les 24 dernières heures, auxquels s'ajoutent 20 décès survenus entre le 8 et le 13 octobre et 2 décès survenus avant le 8 octobre. Toutefois, le total s'élève à 6005 décès en raison du retrait de 2 décès pour lesquels l'enquête a démontré qu'ils n'étaient pas attribuables à la COVID-19.

SANTÉ

- La Montérégie, le Centre-du-Québec et la Capitale-Nationale, y compris Charlevoix, passent entièrement en zone rouge dès aujourd'hui ce qui entraîne la fermeture des bars, salles à manger des restaurants et des gyms.

JUSTICE

- Une quinzaine d'opposants aux mesures sanitaires ont manifesté devant la résidence du Dr Horracio Arruda dans les Laurentides hier soir. Le tout s'est fait sous haute surveillance policière. Une autre manifestation est prévue cet après-midi devant l'Assemblée nationale à Québec. Des membres du mouvement d'extrême droite voudraient même s'emparer du Parlement.

Message tiré de Facebook

SPORTS

- La saison de ski au Québec aura bel et bien lieu malgré la pandémie de COVID-19. Les skieurs devront en tout temps se couvrir le nez et la bouche, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, que ce soit avec un masque, avec un foulard et/ou une cagoule. Il sera possible de prendre le télésiège avec sa famille, mais pas avec un inconnu. Il n'y aura pas de location d'équipements, mais les skieurs pourront se réchauffer dans les chalets. Plus de détails seront dévoilés aujourd'hui.

INTERNATIONAL

- Le nombre de morts aux États-Unis continue de grimper à une vitesse effarante. La COVID-19 a causé la mort de près de 218 000 Américains selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins, soit environ 3 000 de plus qu'en début de semaine.

- En France, le couvre-feu annoncé par le président Emmanuel Macron entrera en vigueur à minuit ce soir dans en Île-de-France et 8 autres métropoles. Les Français situés en zones d'alerte maximale devront rester chez eux de 21h à 6h, à moins d'avoir en main une autorisation de circuler.