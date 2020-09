COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce vendredi 18 septembre

SANTÉ

- Plus de 10% des écoles du Québec sont touchées par la COVID-19. Des cas ont été rapportés dans 272 établissements, selon la dernière mise à jour de la liste officielle du gouvernement publiée aujourd'hui.

- Yves-François Blanchet a contracté la COVID-19, mais il se porte parfaitement bien. Sa conjointe a aussi annoncé plus tôt cette semaine qu'elle a été testée positive au virus.

- Si votre enfant a le nez qui coule, le ministère de la Santé vous rappelle de le garder à la maison durant 24h. Si aucun autre symptôme n’apparaît par la suite, l’enfant peut retourner à la garderie ou à l'école. Dans le cas contraire, si d'autres symptômes font leur apparition, les parents doivent se référer à l'Outil d’autoévaluation des symptômes de la COVID-19.

- La Direction régionale de santé publique lance une deuxième opération de dépistage massif dans une école de Québec, soit l'école secondaire Jean-de-Brébeuf. ​

- Les urgences des hôpitaux du Grand Montréal débordent, alors que les autorités appréhendent une nouvelle vague de COVID-19. Tôt ce matin, le taux d'occupation à Montréal et Laval était de 108%, de 110% dans les Laurentides, de 116% dans Lanaudière et de 100% en Outaouais. (Vérifiez le taux d'occupation de votre région en consultant le site indexsanté.ca) Des directions d'établissements préparent un plan au cas où la situation empirait au cours des prochains jours et des prochaines semaines. Selon Radio-Canada, la population pourrait être encouragée à éviter les urgences et les services pourraient être réduits dans certains départements.

- Le clown humanitaire Guillaume Vermette qui faisait la tournée des CHSLD en Mauricie a contracté la Covid-19 et il a décidé d'en faire le récit sur sa page Facebook.

- Les Braves du Témiscouata dans le baseball sénior ont fêté un peu trop fort...au point où le Nouveau-Brunswick a décidé de fermer une partie de sa frontière avec le Québec.

JUSTICE

- Les policiers auront à l'oeil les bars, restaurants et autres salles de réception ce week-end. Il y aura une vaste opération policière visant plus d'un millier d'établissements licenciés pour faire respecter les règles sanitaires liées à la COVID-19. Par ailleurs, le ministre de la Santé, Christian Dubé, demande aux Québecois de faire la différence en évitant les partys privés.

ÉCONOMIE

- Les mises à pied sont loin d'être terminées au sein de l'industrie hôtelière. Plus de 700 employés ont été licenciés récemment à Montréal selon les derniers chiffres obtenus par La Presse. Jusqu'à 3 800 travailleurs pourraient subir le même sort d'ici octobre dans la région de Québec.

FRONTIÈRES

- La fermeture de la frontière entre le Canada et les États-Unis est prolongée au moins jusqu'au 21 octobre. Le ministre de la Sécurité publique, Bill Blair, l'a confirmé sur Twitter. La frontière canado-américain est fermée aux voyages non-essentiels depuis le 21 mars en raison de la pandémie de COVID-19. Les Canadiens peuvent toutefois voyager dans le sud par avion, mais doivent se placer en quarantaine pour 14 jours en rentrant au Canada.

POLITIQUE

- En pleine pandémie, les premiers ministres du Québec, de l'Ontario, de l'Alberta et du Manitoba feront front commun pour demander au gouvernement Trudeau d'augmenter ses transferts aux provinces. Ils seront réunis à Ottawa aujourd'hui pour discuter de leurs attentes. Une conférence de presse se tiendra en début d'après-midi. Aucune rencontre avec Justin Trudeau n'est toutefois prévue.

INTERNATIONAL

- Le seuil des 30 000 000 de cas de COVID-19 à travers le monde est maintenant franchi selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.

- Dans le TOP 5 des pays les plus infectés on retrouve, les États-Unis, l'Inde, le Brésil, la Russie et le Pérou.