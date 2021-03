COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce vendredi 19 mars

- Les régions de Montréal (+318) , de la Montérégie (+73) , de Laval (+63) et des Laurentides (+49) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- Le nombre de décès grimpe de 7 , soit 0 dans les 24 dernières heures, 5 entre le 11 et le 16 mars et 2 avant le 11 mars.

SANTÉ

- Le vaccin contre la COVID-19 est maintenant offert aux personnes de 65 ans et plus dans toutes les régions du Québec. Plus tôt cette semaine, le premier ministre François Legault a promis de vacciner tous les Québécois qui le voudront d'ici le 24 juin. Plus d'un million de doses ont été administrées jusqu'à maintenant.

Tous les Québécois de 65 ans et plus peuvent dès maintenant prendre rendez-vous pour se faire vacciner contre la #COVID dans toutes les régions du Québec.

- Seulement 8 Canadiens sur 3.4 millions de personnes vaccinées ont développé des problèmes de santé, selon les données de Santé Canada. Pour l'instant, il n'y aucune preuve que les vaccins sont en cause, tant celui de Pfizer, Moderna que celui d'AstraZeneca.

- Le gouvernement Legault injectera 7.3 M$ dans le réseau des CHSLD pour augmenter le salaire des infirmières et infirmiers. Il s'agit de son premier geste après la publication d'un rapport dévastateur dénonçant une qualité inégale de soin. L'argent permettra aux infirmières moins bien payées de toucher jusqu'à 18 000$ de plus par année.

- Nouvel appel au dépistage ciblé dans la MRC de Rivière-du-Loup. La Direction de la santé publique du Bas-Saint-Laurent demande à toute personne ayant fréquenté La boîte à sushis de la rue Lafontaine à Rivière-du-Loup, le samedi 13 mars entre 17 heures et 20 heures, de se faire dépister sans tarder.

INTERNATIONAL

- Les cas de COVID-19 se mulitplient au Brésil qui a enregistré 87 000 nouveaux diagnostics positifs hier pour un total d'infectés frôlant les 12 millions ce qui le place au second rang des pays les plus accablés par le maladie, selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.