COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce vendredi 1er janvier

Prenez note que les données sur la COVID-19 ne seront pas disponibles les 1er et 2 janvier.

- 62 nouveaux décès s'ajoutent au triste bilan, dont 22 sont survenus dans les 24 dernières heures, 29 entre le 24 et le 29 décembre, 7 avant le 24 décembre et 4 à une date inconnue. Le total de décès s'élève maintenant à 8 226 depuis le début de la pandémie.

- Les régions de Montréal (+936) , de la Montérégie (+471) et de la Capitale-Nationale (+257) enregistrent les hausses les plus importantes.

ÉCLOSIONS

- À Saint-Hyacinthe une résidence privée pour personnes âgées combat une éclosion majeure de la Covid. Au Jardins de la Gare, 113 des 150 résidents ont contracté la maladie et 27 employés ont également été infectés. Des préposés ont été envoyés en renfort pour remplacer ceux qui sont malades, tandis que les usagers atteints de la Covid ont été confinés à leur chambre.

DÉBORDEMENT DANS LES HÔPITAUX?

- Les hôpitaux de Montréal et des environs pourraient dépasser leurs capacités d'accueil de patients infectés à la COVID selon l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux. L'INESSS prévoit que les hospitalisations devraient encore augmenter de façon importante et qu'il y aura débordement dans les hôpitaux d'ici les trois prochaines semaines. Une professeure de l'Université de Montréal croit que les établissements seront appelés à faire des choix déchirants.