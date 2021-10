COVID-19 : tout ce qu'il faut savoir ce vendredi 1er octobre

- La compagnie Merck a développé une pilule anti-COVID-19 capable de réduire la mort et les hospitalisations de moitié. Le géant pharmaceutique déposera sous peu une demande d'urgence pour une approbation par les autorités américaines du molnupiravir.

Today we announced positive interim data for our investigational #COVID19 #antiviral treatment. Learn more about our latest news: https://t.co/v1DDAa4RjN $MRK pic.twitter.com/na2O4Y5N3D