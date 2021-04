COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce vendredi 2 avril

- Les Québécois seront dorénavant informés sur le vaccin qu'ils recevront lorsqu'ils prendront rendez-vous sur le portail Clic Santé. Les craintes du vaccin AstraZeneca ralentissent le processus d'immunisation. 410 000 doses de ce vaccin sont attendues sous peu. Selon le ministère de la Santé, le taux de refus de vaccin, tous vaccins confondus, est de 607 par 100 000 doses.

- Le ministère de la Santé songe à mettre sur pied des cliniques de vaccination à l'auto, selon le Journal de Montréal. Cette méthode permettrait d'accélérer le processus d'immunisation.Des cliniques similaires ont été mises sur pied à différents endroits dans le monde.

- Des rendez-vous pour la vaccination sont annulés cette semaine dans la région de Lanaudière en raison d'un manque de doses, selon Radio-Canada. Des milliers de vaccins initialement destinés à Montréal ont été redirigés vers les régions plus infectées, notamment vers le Bas-Saint-Laurent.

- Le premier ministre François Legault invite les Québécois, particulièrement les citoyens de Québec, Gatineau et Lévis, à respecter les mesures sanitaires durant le long congé de Pâques.

"C’est arrivé à Québec, à Gatineau, en Beauce, à Rivière-du-Loup et à Roberval. Mais ça peut arriver n’importe où et très rapidement (...) Avec la vaccination, on est maintenant capable de vivre avec plus de cas. Mais on ne peut pas se permettre une explosion de cas" - François Legault, premier ministre du Québec