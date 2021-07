COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce vendredi 2 juillet

- Les régions de Montréal (+28) , de la Montérégie (+13) , de la Capitale-Nationale (+12), de Laval (+6) et de l'Outaouais (+5) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- On rapporte 3 nouveaux décès ( 7 depuis le 30 juin), soit 1 dans les dernières 24 heures, 1 entre le 25 et le 30 juin et 1 avant le 25 juin.

VACCIN

- Le premier ministre Justin Trudeau a reçu sa deuxième dose de vaccin contre la COVID-19 ce matin. Son épouse Sophie Grégoire Trudeau a pour sa part reçu sa seconde dose, hier. Rappelons que le couple a été vacciné une première fois avec l'Astra Zeneca à la fin du mois d'avril. Cette fois-ci, monsieur Trudeau a reçu le vaccin Moderna.

Les vaccins nous mèneront vers des jours meilleurs, assurez-vous d’avoir votre 2e dose dès que possible. J’ai eu la mienne aujourd’hui et je remercie les travailleurs de la santé qui rendent tout ça possible. Voyez quand, où et comment recevoir la vôtre : https://t.co/aRqtOwwfjZ pic.twitter.com/6AlwKJPhkN — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) July 2, 2021

DÉCONFINEMENT

- Le troisième affrontement de la finale de la Coupe Stanley entre le Canadien et le Lightning sera projeté gratuitement en plein air à la place des Festivals et au Parc olympique. Les gens pourront donc se réunir et célébrer ensemble devant les écrans, en respectant les mesures sanitaires en place (le port du masque et la distanciation seront de mise). Les fans qui souhaitent quitter leur salon pour se rendre à un ou l'autre des points de rendez-vous extérieur doivent réserver leur place sur le site du Quartier des spectacles ou celui du Parc Olympique. Le match de lundi sera aussi présenté aux deux endroits et les billets seront disponibles 24 h avant le match.

C’est officiel! Je suis très heureuse d’annoncer que les partisans du CH pourront se réunir dès demain au @QDS_MTL pour encourager notre équipe pour les matchs de la finale. Un gros merci à tous les partenaires qui rendent possible ce visionnement gratuit! #GoHabsGo #polmtl — Valérie Plante (@Val_Plante) July 1, 2021

- Le Centre Vidéotron accueillera aussi des spectateurs pour les deux prochains matchs opposant le Canadien de Montréal et le Lightning de Tampa Bay, mais tous les billets qui étaient en vente au coût de 11 $ ont déjà été vendus pour celui de ce soir. Des places sont toutefois encore disponibles pour l'affrontement de lundi.

- Le directeur national de la Santé publique Horacio Arruda a expliqué son choix de maintenir à 3 500 le nombre maximum de spectateurs au Centre Bell pour les deux prochains matchs. Rappelons que le Canadien de Montréal demandait en début de semaine d'augmenter cette limite pour permettre à 10 500 fans de s'installer dans les estrades. En entrevue à LCN, Arruda a expliqué que c'était afin de préserver la santé de la population qu'il a pris cette décision, lui qui estime que la vaccination à deux doses n'est pas encore assez élevée pour protéger efficacement, entre autres contre le variant Delta.

TRAVAIL

- Les gens qui n'ont toujours pas été vaccinés pourraient voir leur retour au travail en présentiel se compliquer. Selon plusieurs experts, dont les propos ont été rapportés par La Presse canadienne, il se pourrait qu'ils aient à continuer à porter le masque, soient invités à éviter les espaces communs, aient des horaires décalés ou même qu'ils soient invités à rester à la maison. Alors que certains employeurs mettent en place des incitatifs pour encourager leurs employés à se faire vacciner, d'autre envisagent plutôt d'instaurer une politique de vaccination obligatoire, ce qui pourrait mener à des mises à pied en cas de non-respect de la consigne. La mesure ne pourrait pas toucher les employés syndiqués qui sont protégés par leur organisation.

VOYAGES

- Bonne nouvelle pour les adeptes de voyages puisque l'Union européenne a ajouté hier le Canada à la liste des pays pouvant voyager dans leurs États membres, selon l'Agence France Presse. L'Union n'exige pas la vaccination aux gens souhaitant les visiter, mais rappelle que les voyageurs auront peut-être besoin de se plier à certaines mesures comme des tests ou une quarantaine, selon le pays.

INTERNATIONAL

- Plus de 3,9 millions de personnes ont succombé à la COVID-19 depuis le début de la pandémie, d'après le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

- L'Inde est devenu aujourd'hui le troisième pays à atteindre la triste barre des 400 000 morts causés par la COVID-19. Après les États-Unis et le Brésil, le pays trace un bilan inquiétant. Il faut dire que l'Inde est aux prises avec le variant Delta, plus contagieux que le virus régulier du coronavirus.