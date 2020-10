COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce vendredi 2 octobre

#COVID19 - Au Québec, la situation est la suivante: 33 510 prélèvements effectués le 29 sept. 30 918 analyses réalisées le 29 sept. 1 471 379 cas négatifs le 30 sept. 75 221 cas confirmés le 30 sept. Pour en savoir plus sur la situation au Québec: https://t.co/fiqW5E4y8R

- Les régions de Montréal (+ 319 ), Capitale-Nationale (+ 128 ), Montérégie (+ 108 ) et Laval (+ 73 ) enregistrent les hausses de cas les plus importantes.

- 2 décès sont survenus dans les 24 dernières heures, auxquels s’ajoutent 12 décès survenus entre le 24 et le 29 septembre et 2 autres avant le 24 septembre, pour un total de 5850 morts depuis le début de la pandémie.

INTERNATIONAL

- Donald Trump et son épouse Melania Trump sont atteints de la COVID-19. Le président américain en a fait l'annonce sur Twitter en début de nuit en précisant que le couple se mettait immédiatement en quarantaine.

- Les États-Unis est toujours le pays plus infecté de la planète avec 7.2 millions de cas confirmés et près de 208 000 morts.

Université Johns Hopkins

SANTÉ

- Les visites au CHUM de Montréal sont suspendues pour une durée indéterminée afin d'assurer la sécurité des patients et des employés. Les accompagnateurs des femmes enceintes et des personnes en fin de vie sont toutefois autorisés dans le centre hospitalier. Dès la semaine prochaine, des tablettes électroniques et des téléphones cellulaires seront distribués aux patients pour qu'ils gardent contact avec leurs familles.

- Vous cherchez une activité à faire en fin de semaine et vous êtes en zone rouge ? Voyez ici la liste des choses que vous pouvez et ne pouvez pas faire.

JUSTICE

-L'homme accusé d'avoir frappé une chauffeuse d'autobus de la Rive-Nord parce qu'elle lui a demandé de porter le masque passera la fin de semaine en prison. Patrick Desbiens, 38 ans, a refusé de s'identifier formellement devant le juge, utilisant plutôt le pseudonyme de "Prince de la Justice". Il devra se soumettre à un examen psychiatrique avant son retour en Cour prévu jeudi prochain.

- C'est au Québec que les antimasques reçoivent le plus d'appuis selon un nouveau sondage Léger/Journal de Montréal publié ce matin. 15% des répondants soutiennent leurs revendications contre 10% en Ontario. La manifestation contre les mesures sanitaires prévue le 11 octobre au parc Jarry de Montréal a été annulée. ​