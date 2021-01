COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce vendredi 22 janvier

- Les régions de Montréal (+681) , de la Montérégie (+276) , de Laval (+128) et des Laurentides (+98) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 88 décès s'ajoutent au triste bilan, dont 18 dans les 24 dernières heures, 33 entre le 15 et le 20 janvier, 33 avant le 15 janvier et 4 à une date inconnue. 37 décès proviennent d'un rattrapage dû à un retard de transfert de données survenu entre le 6 décembre 2020 et le 17 janvier 2021.

SANTÉ

- Le PM Justin Trudeau s'est entretenu avec le PDG de la pharmaceutique Pfizer, Dr Albert Bourla au sujet des retards dans la livraison des vaccins contre la COVID-19. Le Canada fera face à une autre baisse de commandes des vaccins. 79 000 doses seront reçues à la 1ère semaine de février, alors que le gouvernement canadien devait en recevoir 367 000 doses.

Aujourd’hui j’ai parlé au PDG de Pfizer Global, le Dr Bourla, concernant la livraison rapide des vaccins. Il m’a assuré que nous recevrons 4 millions de doses d’ici la fin mars. Nous continuerons de travailler pour faire en sorte que les Canadiens reçoivent le vaccin au plus tôt. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 22, 2021

- Les troubles alimentaires explosent chez les jeunes en raison du confinement. Le nombre de patients a doublé à l'hôpital Sainte-Justine passant de 110 à 220 pendant la pandémie rapporte La Presse. Jusqu'à 15% des jeunes Québécois pourraient souffrir d'obésité d'ici la fin de la crise sanitaire. Hier, Bell a remis une enveloppe de 300 000$ à la Fondation de l'hôpital Sainte-Justine pour venir en aide aux personnes atteintes de troubles alimentaires.

VOYAGES

- Ottawa serait ouvert à l'idée d'imposer une quarantaine obligatoire dans hôtel supervisé aux voyageurs de retour au Canada, comme le suggère le Québec. Une annonce du fédéral est attendue prochainement selon Le Devoir. Le sujet devait être discuté lors d'une conférence téléphonique entre les premiers ministres hier soir.

Lors de la 25e téléconférence avec les premiers ministres ce soir, @KirstenHillmanA a fait le point sur les relations Canada-É.-U. On a aussi parlé des développements liés à la COVID-19, de la campagne de vaccination et des mesures frontalières. Détails : https://t.co/WKgGj9TWtl — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 22, 2021

- Les États-Unis emboitent le pas au Canada et exigeront dorénavant un test négatif aux voyageurs à leur arrivée en sol américain. Ils devront également respecter une quarantaine.

ÉCONOMIE

- Comme plusieurs autres municipalités au Québec, la ville de Sherbrooke permettra aux contribuables de reporter le paiement de leurs taxes municipales.

- C'est aujourd'hui que débute de la pêche aux petits poissons de Chenaux à Sainte-Anne-de-la-Pérade. La saison débute avec un mois de retard en raison des caprices de Mère Nature. Des mesure spéciales sont mises en place pour éviter que les pêcheurs contractent la COVID-19.

INTERNATIONAL

- La pandémie a fait plus de 2 000 000 de morts à travers la planète, dont 410 000 aux États-Unis, le pays le plus endeuillé et le plus infecté de la planète selon le plus récent bilan officiel de l'Université Johns Hopkins.

- La chanteuse Céline Dion a publié un message sur les réseaux sociaux pour inviter ses fans, incluant les Canadiens(nes) à se protéger contre la COVID-19.