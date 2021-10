COVID-19 : tout ce qu'il faut savoir ce vendredi 22 octobre

Selon l'INSPQ, en date du 21 octobre, 90,3 % de la population âgée de 12 ans et plus a reçu une première dose et 87,4 % est adéquatement vaccinée (deux doses).

HALLOWEEN

- La Santé publique du Québec a émis nouvelles directives pour les festivités de l'Halloween. En raison de la pandémie, les enfants sont invités à ne pas entrer dans les maisons, de s'abstenir de chanter ou de crier. Pour voir les autres recommandations incluant celles concernant les partys privés, CLIQUEZ ICI !

VACCIN

- La compagnie Pfizer annonce que son vaccin contre la COVID-19 est efficace à 91% chez les enfants âgés de 5 à 11 ans. La vaccination massive des jeunes enfants n'a toujours pas été approuvée au Canada, ni aux États-Unis.

- La campagne de vaccination contre la grippe à Montréal s'amorcera le 1er novembre, mais il est déjà possible de réserver sa dose. Si vous avez été vacciné(e) contre la COVID-19, il n'y aucune contre-indication à recevoir le vaccin contre la grippe. Le virus de l'influenza entraine annuellement l'hospitalisation de 6 000 Québécois et le décès de 400 patients.

SANTÉ

- Le collectif COVID-STOP demande au gouvernement de déployer de l'aide aux personnes atteinte de la forme longue de la maladie. De 13% à 41% des personnes non hospitalisées en souffiront. Écoutez le témoignage de Julie Lamarche, 53 ans.

- La moitié des travailleurs de la santé ont souffert d'épuisement professionnel pendant la pandémie, selon une étude de l'Institut de cardiologie de Montréal réalisée auprès de 564 travailleurs. Le taux d'épuisement était d'environ 30% avant la crise sanitaire. 24% des employés ont vécu des symptômes élevés de stress post-traumatique, 23% souffraient d’anxiété et 11% de dépression.

- Les Montréalais des secteurs défavorisés ont été deux fois plus touchés par la COVID-19 qu'ailleurs en ville, selon de nouveaux chiffres de la Santé publique obtenus par La Presse. Le taux de mortalité est également deux fois plus élevé en moyenne dans les quartiers Parc-Extension, Montréal-Nord, Saint-Michel, Saint-Léonard, Rivière-des-Prairies et Pointe-aux-Trembles. La taille des logements, des emplois à risque et l'utilisation des transports en commun expliquent en partie cet écart. Le taux de vaccination est aussi généralement plus faible dans les quartiers défavorisés.

VOYAGES

- Le gouvernement canadien a modifié son avis sur les voyages non essentiels à l'étranger. Les Canadiens sont invités à se faire vacciner contre la COVID-19 avant de partir et à se protéger adéquatement. Ottawa déconseille de faire une croisière. Consultez le site du gouvernement du Canada pour obtenir plus de détails.

SPORTS

- Huit des neuf équipes de la Ligue canadienne de football ont atteint le seuil de 85% de vaccination complète contre la COVID-19. La Ligue canadienne de football prévoit que 93% des joueurs seront entièrement vaccinés d'ici le 31 octobre.