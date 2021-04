COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce vendredi 23 avril

- 85 772 doses de vaccin administrées s'ajoutent, soit 84 837 doses dans les dernières 24 heures et 935 doses avant le 21 avril, pour un total de 2 589 682.

- Les régions de Montréal (+307) , de Chaudière-Appalaches (+171) , de la Capitale-Nationale (+150) et de la Montérégie (+144) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 711 patients sont hospitalisés (-5) et 174 personnes sont aux soins intensifs (-4) .

- Le nombre de décès grimpe de 7 , soit 2 dans les 24 dernières heures et 5 entre le 15 et le 20 avril.

SANTÉ

- L'usine Nova Bus de Saint-Eustache est frappée par une éclosion de COVID-19. Au moins12 travailleurs ont été infectés jusqu'à maintenant, dont un qui aurait contracté le variant britannique, selon le Journal de Montréal. L'usine de fabrication d'autobus emploie 425 personnes.

- La COVID-19 pourrait avoir emporté un employé d'une usine de transformation de porc du Bas-Saint-Laurent. Alvin Becare est décédé dimanche à son domicile de Saint-Alexandre-de-Kamouraska. Il travaillait à l'usine Aliments Asta frappée par une éclosion ces derniers jours. Des analyses seront nécessaires pour déterminer si l'homme de 34 ans est bel et bien décédé de la COVID.

VACCIN

- Dès aujourd'hui, les personnes souffrant de maladies chroniques, les personnes ayant un handicap physique ou mental ou présentant un trouble du spectre de l'autisme peuvent prendre rendez-vous pour être vaccinés contre la COVID-19, ce qui représente environ 800 000 en incluant les proches aidants.

- Le premier ministre Justin Trudeau et son épouse Sophie Grégoire seront vaccinés aujourd'hui. Justin Trudeau est âgé de 49 ans et Sophie Grégoire célèbrera ses 46 ans demain.

Le meilleur vaccin pour vous est le premier qui vous est offert. C’est pourquoi Sophie et moi recevrons notre première dose d’AstraZeneca demain. Si vous êtes admissible à un vaccin, mais ne l’avez pas encore reçu, voici comment faire : https://t.co/N2rfLkFnYN — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) April 23, 2021

VOYAGES

- Les vols en provenance de l'Inde et du Pakistan sont suspendus pour une durée de 30 jours. Cette mesure vise à protéger les Canadiens contre l'entrée au pays de nouveaux cas du variant indien. L'Inde a enregistré un nouveau record de cas hier avec 315 000 nouvelles infections et plus de 2 000 décès en 24h.

- Les autorités du Québec et du Canada sont incapables de déterminer combien de voyageurs ont refusé la quarantaine obligatoire à l'hôtel à leur arrivée à Montréal. À Toronto et Vancouver, ils sont au moins 350 voyageurs à avoir défié les règles, selon le Journal de Montréal. En principe, tous les voyageurs doivent réserver trois jours à l'hôtel pour entamer leur quarantaine. Dès qu'ils reçoivent un résultat négatif, ils peuvent poursuivre leur quarantaine à la maison.

INTERNATIONAL

- 144.7 millions de personnes à travers le monde ont contracté la COVID-19 selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.