COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce vendredi 23 juillet

- 57,3 % de la population de 12 ans et plus est adéquatement vaccinée.

VACCIN

- Le taux de vaccination au Québec devra dépasser le cap des 75% pour éviter la 4e vague de la pandémie cet automne. C'est ce que pensent plusieurs experts consultés par le quotidien The Gazette. Pour atteindre cet objectif, il faudrait que 1.4 million de personnes soient complètement immunisées dans les prochaines semaines. Actuellement, 82% des Québécois(es) de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose et 56% sont pleinement vaccinés.

- Les inégalités persistent pour la vaccination sur l'île de Montréal. Les secteurs de Saint-Léonard, Montréal-Nord et Outremont sont en queue de peloton. À peine 60% de la population a reçu sa première dose de vaccin, rapporte La Presse. Le taux de mortalité de la COVID-19 est 1,4 fois plus élevé chez les personnes à faible revenu.

- Assurez-vous d'être adéquatement vacciné avant de réserver une croisière. Le Journal de Montréal rapporte qu'une famille québécoise a été forcée d'annuler son voyage dans les Caraïbes à la dernière minute parce que les autorités américaines ne considéraient pas les membres de cette famille comme étant pleinement vaccinés. Aux États-Unis d'où partent plusieurs croisières, il faut avoir reçu les deux doses d'un même vaccin pour être officiellement reconnu comme adéquatement immunisé. 2.6 millions de Canadiens ont reçu des vaccins différents.

INTERNATIONAL

- Le coup d'envoi des Jeux olympiques de Tokyo a été donné ce matin (ce soir au Japon - 13h de décalage) avec la cérémonie d'ouverture. Elle a été présentée devant des gradins pratiquement vides, puisque les Jeux se déroulent à huis clos en raison de la pandémie de COVID-19. Le Canada est représenté par une quarantaine d'athlètes.

- 192.5 millions de personnes ont contracté la COVID-19 début de la pandémie, selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.