COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce vendredi 23 octobre

- Les régions de Montréal (+237) , de la Montérégie (+137) et de Québec (+117) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 4 décès sont survenus dans les 24 dernières heures, auxquels s'ajoutent 6 décès survenus entre le 16 et le 21 octobre et 2 décès survenus à une date inconnue. 6106 personnes ont donc succombé à la maladie.

SANTÉ

- L'urgence de l'Hôpital Santa Cabrini dans l'Est de Montréal est au prise avec une éclosion de COVID-19. Un dépistage massif de tout le personnel, incluant les médecins de l'urgence, est en cours. Le nettoyage et la désinfection des lieux ont été augmentés. La population doit évidemment éviter l'urgence de l'Hôpital Santa Cabrini.

- «L'heure est grave» dans la grande région de Québec, selon la vice-première ministre du Québec. Si la situation ne change pas, Geneviève Guilbault prévient la population qu'elle s'expose à des ruptures de soins dans les hôpitaux.

- Le maire de Québec, Régis Labeaume, invite les gens à décorer pour Noël dès maintenant pour se remonter le moral. Il veut combattre la déprime causée par la pandémie et la morosité de novembre.

- La 2e vague de la pandémie de COVID-19 est arrivée plus tôt que ce que la Santé publique du Québec laissait entendre. Selon Le Devoir, le Québec a été plongé dedans au début du mois de septembre et non le 21 septembre, comme l'a annoncé le Dr Horacio Arruda et son équipe.

- Des milliers d'étudiants en santé iront prêter main-forte aux travailleurs qui sont débordés avec la pandémie. Tout sera mis en oeuvre pour faciliter la conciliation travail-étude. 7 000 aspirantes-infirmières poursuivent leurs études à l'université. Plusieurs d'entre elles ont travaillé lors de la première vague de COVID-19 le printemps dernier.

- Une seule personne a contracté la COVID-19 jusqu'à maintenant parmi les 18 transférées en zone chaude à la suite de la centaine de faux diagnostics positifs en Montérégie. Il s'agit d'un des 11 usagers touchés du CISSS de la Montérégie-Est. Le porte-parole du CISSS, Hugo Bourgoin, indique toutefois ne pas être en mesure de dire quand la personne l'a contractée. Comme elle était déjà dans un milieu en éclosion, elle pourrait avoir été infectée entre son test de dépistage et son transfert en zone chaude.

ÉCONOMIE

- La pandémie de COVID-19 a eu raison des magasins Le Château. L'entreprise montréalaise se place à l'abri de ses créanciers afin de liquider ses actifs.

POLITIQUE

- Un nouveau sondage CROP/LaPresse indique que les appuis envers le gouvernement Legault s'effritent après 6 mois de pandémie. 39% des Québécois se disent "peu ou pas satisfaits" de la gestion de crise sanitaire, soit 27 points de plus qu'au tout début de la pandémie. À l'inverse, 61% des répondants se disent satisfaits et 45% des répondants pensent qu'il faudrait plus de mesures sanitaires pour protéger nos enfants à l'école. Un autre sondage dévoilé plus tôt semaine par Le Devoir indiquait que 74% des Québécois sont satisfaits de la gestion de la pandémie.

JUSTICE

- Les prédateurs sexuels sont plus actifs depuis le début de la pandémie. Le Centre canadien de protection de l'enfance enregistre une augmentation de 81% de signalements d'enfants ayant reçu des messages à caractère sexuel, soit l'équivalent de 300 appels à l'aide logés chaque mois. L'augmentation du temps d'écran chez nos jeunes y serait pour beaucoup. Au printemps dernier, la Fondation Marie-Vincent a dévoilé une vidéo de sensibilisation sur les habitudes technologiques des jeunes. À voir !