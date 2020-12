COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce vendredi 25 décembre

- Le Québec enregistre un nouveau record de 2 349 nouveaux cas de COVID-19 aujourd'hui, soit plus de 2 000 nouveaux cas pour une sixième journée de suite, selon le dernier bilan publié le 24 décembre. Ça porte le total de personnes infectées depuis le printemps à 185 872, dont 158 201 sont désormais rétablis.

- Les hausses les plus importantes sont dans les régions de Montréal (+892), de la Montérégie (+324), de la Capitale-Nationale (+223) et de Laval (+215).

- 46 nouveaux décès s'ajoutent au triste bilan, dont 13 survenus dans les 24 dernières heures, 29 entre le 17 et le 22 décembre, 2 avant le 17 décembre et 2 à une date inconnue pour un total de 7 913 décès depuis le début de la pandémie.

- 1 052 personnes sont toujours hospitalisées (-15), dont 146 aux soins intensifs (+4).

- 40 358 prélèvements ont été faits le 22 décembre, pour un total de 4 688 862.

- 3 942 doses de vaccins supplémentaires ont été administrées, pour un total de 11 171.

- Un nouveau confinement entre en vigueur aujourd'hui au Québec.

- Les commerces jugés non essentiels ferment leurs portes jusqu'au 10 janvier. Les épiceries, pharmacies et stations-service restent ouvertes. Les grandes surfaces ne peuvent vendre que des produits jugés essntiels. Les services de santé sont maintenus, mais pas les services de soins personnels tels que les salons de coiffure et d'esthétique.

Pour savoir ce qui est ouvert ou fermé durant le temps des fêtes cliquez ici.

Le premier ministre François Leguault et son épouse profitent de ce moment pour vous souhaiter un Joyeux Noël.

- Selon le Journal de Montréal, une résidente de Saguenay âgée de 104 ans a vaincu la Covid-19 au début du mois. Eliette Rioux St-Gelais, qui habite la Villa Saguenay depuis une vingtaine d'années, sera en forme pour célébrer un autre Noël avec ces 5 enfants.

- Le syndicat qui représente les responsables en alimentation des services de garde en milieu familial croit qu'il sera impossible d'acheter davantage d'aliments locaux. Québec a annoncé le mois dernier un investissement de 2 millions et demi $ dans les CPE dans le but de favoriser l'achat local. Mais selon la présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec, Valérie Grenon, ce montant n'est pas suffisant.

- Selon l'Agence de la santé publique du Canada, les données ne démontrent aucune présence de nouveaux variants du coronavirus au pays. La directrice en chef, Theresa Tam a toutefois indiqué que des mesures de contrôle des voyageurs aux aéroports sont améliorées. Ça inclut les plans de mise en quarantaine des voyageurs qui sont surveillés de plus près dès leur arrivée en sol canadien.

CÉLÉBRATIONS DE NOËL

Des célébrations de Noël ont lieu tant bien que mal aujourd'hui dans un monde touché par la pandémie. La messe de minuit du Vatican a été célébrée en soirée, la veille de Noël, en raison du couvre-feu imposé en Italie à compter de 22h00. Seulement 200 fidèles ont été admis à la Basilique Saint-Pierre où des mesures de distanciation ont été imposées.

Le pape François a plaidé pour des vaccins accessibles à tous.

MESSAGE DE NOËL DE L'OMS

- Dans un message de Noël publié hier, le chef de l'Organisation mondiale de la Santé averti que les sacrifices qui ont été faits en 2020 pour limiter la propagation de la Covid-19 ne doivent pas être gâchés pendant la période des fêtes de fin d'année.

I wish everyone a safe and restful holiday season. This year by staying apart to stay safe from #COVID19, we can all give the most important gifts of all: the gifts of life and health. #InThisTogetherpic.twitter.com/HlNobGujwg