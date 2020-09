COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce vendredi 25 septembre

#COVID19 - Au Québec, la situation est la suivante: 27 303 prélèvements effectués le 22 sept. 25 553 analyses réalisées le 22 sept. 1 361 616 cas négatifs le 23 sept. 69 670 cas confirmés le 23 sept. Pour en savoir plus sur la situation au Québec: https://t.co/fiqW5E4y8R

- Les régions de Montréal (+ 247 ), Capitale-Nationale (+103) et Montérégie (+ 53 ) enregistrent les hausses de cas les plus importantes.

- Un décès survenu entre le 17 et le 22 septembre s'ajoute à ce bilan, pour un total de 5 810 morts depuis le début de la pandémie.

SANTÉ

- Des experts en santé recommandent d'ouvrir les fenêtres des classes, même en hiver, pour limiter les risques de propagation de la COVID-19. Selon ce que rapporte Le Devoir, la ventilation des espaces clos est aussi importante que le port du couvre-visage et la distanciation physique. Les microgoutelettes projetées dans les airs lorsqu'on tousse ou lorsqu'on parle peuvent demeurer en suspension durant près de trois heures. Le Centre de services scolaire de Montréal a entrepris une révision de ses installations. ÉD



ÉDUCATION

- Les élèves de secondaire 1 et 2 de la polyvalente Gérard-Fillion de Longueuil sont en congés forcés jusqu'à lundi, en raison d'une éclosion de COVID-19. Au moins 5 élèves ont été testés positifs jusqu'à maintenant. Les cours se poursuivent normalement pour les élèves de secondaire 3 à 5.

POLITIQUE

- Tous les députés du Bloc Québécois ont reçu un diagnostic négatif à la COVID-19, à l'exception du chef, Yves-François Blanchet qui demeure en quarantaine à la maison avec sa conjointe. Les 30 députés bloquistes s'étaient placés en isolement préventif à la suite d'une réunion du caucus tenue le 8 septembre dernier à Saint-Hyacinthe, réunion à laquelle participait un employé contaminé.

La santé publique ne nous avait pas contraints à la quarantaine. Nous nous étions nous-mêmes imposés ce choix prudent et respectueux des gens.

Toutefois, c’est dès ce samedi que je serai probablement libéré de mon confinement pour me rendre à Ottawa.

😷⚜️https://t.co/biMT73T6jr — Yves-F. Blanchet 🎗⚜️ (@yfblanchet) September 25, 2020

INTERNATIONAL

- Depuis le début de la pandémie, 32.2 millions de personnes à travers le monde ont contracté la COVID-19 selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

SPORT

- Il y aura finalement un premier gala de boxe au Québec depuis le début de la pandémie. L'affrontement sera présenté le 10 octobre prochain, à huis clos, au Centre Gervais-Auto de Shawinigan. Le promoteur Eye of the Tiger Management a obtenu le feu vert de la Santé publique de la Mauricie pour la tenue de ce gala de boxe. Les Québécois Simon Kean et David Lemieux devraient monter dans le ring.