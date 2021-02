COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce vendredi 26 février

- Les régions de Montréal (+414) , de la Montérégie (+82) , de Laval (+81) et des Laurentides (+62) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- Le nombre de décès grimpe de 11 , soit 0 décès dans les 24 dernières heures, 8 décès entre le 19 et le 24 février et 3 décès avant le 19 février.

VACCIN

- Les Montréalais de 80 ans et plus peuvent maintenant prendre rendez-vous pour se faire vacciner contre la COVID-19. Québec a donné le feu vert à la Santé publique de Montréal au 2e jour des inscriptions. Seuls les aînés de 85 ans et plus pouvaient s'inscrire sur le web ou par téléphone hier. Les accompagnateurs des personnes âgées de 80 ans et plus peuvent aussi se faire vacciner en même temps s’ils ont 70 ans et plus.

- Santé Canada donne le feu vert au vaccin britannique AstraZeneca contre la COVID-19. Le gouvernement Trudeau a déjà réservé 20 millions de doses du sérum efficace à environ 62%. C'est bien inférieur aux taux de Pfizer et Moderna qui atteignent 95 et 94%. En point de presse, Justin Trudeau a annoncé qu'une première livraison de 500 000 doses est attendue au Canada au cours des prochaines semaines.

SANTÉ

- Les mesures sanitaires sont assouplies dès aujourd'hui à la grandeur du Québec en prévision de la semaine de relâche. La grande majorité des cinémas rouvrent leurs portes, mais les spectateurs doivent garder le masque en tout temps. Les piscines publiques et les patinoires intérieures sont de nouveau accessibles. Si vous préférez les activités extérieures, il est maintenant possible de se réunir en groupe de 8 personnes, mais il faut respecter la distanciation sociale.

- Plus de 600 ainés devraient être vaccinés aujourd'hui à Laval au jour 2 des cliniques massives de vaccination. 100 000 personnes de 85 ans et plus ont pris rendez-vous en ligne hier en vue de recevoir une première dose de vaccin.

POLITIQUE

- Le Québec songe à imiter d'autres pays dans le monde en implantant un passeport vaccin. Les personnes immunisées contre la COVID-19 pourraient ainsi fréquenter certains lieux et participer à des activités de groupe. Québec-Solidaire invite le gouvernement Legault à la plus grande prudence dans ce dossier.

INTERNATIONAL

- 113 millions de personnes ont contracté la COVID-19 et plus de 2.5 millions de patients ont succombé à la maladie depuis le début de la pandémie, selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.