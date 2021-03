COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce vendredi 26 mars

- Les régions de Montréal (+313) , de la Montérégie (+103) , de la Capitale-Nationale (+89) et de l' Outaouais (+89) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 481 patients sont hospitalisés (-15) et 115 personnes sont aux soins intensifs (-2).

- Le nombre de décès grimpe de 7 , soit 1 dans les 24 dernières heures, 4 entre le 19 et le 24 mars et 2 avant le 19 mars.

SANTÉ

- Le premier ministre François Legault s'est fait vacciner cet après-midi au Stade olympique à Montréal. Il a reconnu pour la première fois que le Québec est au début d'une troisième vague.

- Québec demande de cesser l'utilisation de masques non conformes distribués dans des écoles et garderies. Il s'agit de masques bleus et gris du fournisseur Metallifer. Selon Santé Canada, ils ont un potentiel de toxicité pulmonaire en raison d'une des composantes (graphène nanoformé).

- Les gyms rouvrent leurs portes aujourd'hui dans toutes les régions du Québec, incluant dans les zones rouges. Les centres d'entrainement étaient fermés depuis octobre dernier. Ils devront tenir un registre pour faire le suivi en cas d'éclosion. Les spas peuvent aussi reprendre leurs activités, même chose pour les piscines et les salles de spectacles. Quant aux lieux de culte, ils peuvent dorénavant accueillir jusqu'à 250 personnes.

- Les variants de la COVID-19 augmentent de 60% le risque de mortalité selon une étude ontarienne obtenue par la CBC. Ils augmentent également de 60% les risques d'hospitalisation d'après le document scientifique préparé à la demande du gouvernement Ford. 50% des quelque 2 000 cas de COVID-19 comptabilisés hier en Ontario sont le variant britannique. Les cas de variants sont aussi en hausse à Montréal, Laval, Québec et en Montérégie.

- L'Outaouais serait sur le point de basculer à nouveau en zone rouge alors que le CISSS de la région qualifie la situation actuelle de «grande alerte». 55 nouveaux cas se sont ajoutés au bilan régional, jeudi, pour un total de 342 cas actifs. Le CISSS de l'Ouataouais a déployé 200 employés supplémentaires alors que les urgences sont débordées.

- Au moins 38 Québécois et 320 Canadiens ont développé des symptômes notables après avoir reçu un des trois vaccins approuvés par Santé Canada (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca/Covishield) pour combattre la COVID-19. Plus d'un million de doses ont été administrées jusqu'à maintenant au Québec.

- L'Association des communicateurs scientifiques du Québec s'inquiète de l'augmentation de la haine envers les experts qui vulgarise la pandémie. Des visages connus comme la présidente du Comité national de l'immunisation la Dre Caroline Quach et le Dr François Marquis de l'Hôpital Maissoneuve-Rosemont ont été exposés à de vives critiques pour leurs apparitions dans les médias. Certains ont même été forcés de se retirer de la scène médiatique et des réseaux sociaux pour protéger leur santé mentale, rapporte LaPresse.

- La Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, la Côte-Nord et le Nord-du-Québec, passent en zone jaune aujourd'hui et le couvre-feu est retiré.

- Les clients risquent de croiser plus de policiers dans les restaurants en fin de semaine à Québec. Une attention particulière sera portée envers les établissements licenciés alors que le nombre de cas de COVID-19 bondit jour après jour.

- Le Centre de services scolaire de Rivière-du-Loup-Kamouraska prend les grands moyens pour limiter les éclosions reliées au variant sur son territoire. Toutes les écoles primaires et secondaires de ces deux MRC ferment leurs portes à partir d'aujourd'hui jusqu'au 5 avril inclusivement. Les services de garde sont également fermés. La formation se poursuivra à distance. Le Bas-Saint-Laurent compte un record de 110 cas actifs de COVID dont 46 sont des cas présumés de variants.

On voit une augmentation des cas dans certaines régions, on s’y attendait. Ce qui nous importe c’est que cette hausse des cas ne se traduise pas en hausse des hospit, comme en janvier.



Je continue de faire le bilan quotidiennement avec nos équipes de la Santé publique et D Paré. pic.twitter.com/CNjfzkjtgk — Christian Dubé (@cdube_sante) March 26, 2021

INTERNATIONAL

- La flambée des cas COVID-19 se poursuit au Brésil avec 100 000 personnes infectées en l'espace de 24h. Il s'agit d'un nouveau record. Le Brésil se classe au 2e rang des pays les plus accablés par la pandémie, derrière les États-Unis.

- Seulement 12 personnes seraient à l'origine de près des trois quarts du contenu antivaccin diffusé sur Facebook, selon un récent rapport américano-britannique. Le grand patron de Facebook, Mark Zuckerberg, a refusé de s'engager à supprimer ces comptes propageant la désinformation. Le petit groupe compte à lui seul plus de 59 millions d'abonnés sur l'ensemble des médias sociaux.