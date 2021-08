COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce vendredi 27 août

Selon l'INSPQ, 86,6 % de la population âgée de 12 ans et plus ont reçu une première dose et 79,5% est adéquatement vaccinée (deux doses).

35 336 doses administrées s'ajoutent, soit 33 907 dans les dernières 24 heures et 1 429 avant le 26 août, pour un total de 12 227 291 doses administrées au Québec.

On rapporte 126 hospitalisations (+7) , dont 36 personnes aux soins intensifs (stable) .

VACCIN

- Santé Canada approuve finalement le vaccin Moderna contre la COVID-19 pour les 12 à 17 ans. Le processus d'approbation a duré plus de deux mois, alors que le vaccin Pfizer a quant à lui été approuvé en quelques semaines. Pfizer est offert aux 12 ans et plus depuis le 5 mai. Les adolescents auront donc maintenant 2 options pour se faire vacciner.

- 96% des enseignants du primaire et du secondaire sont pleinement vaccinés d'après un sondage Synopsis commandé par le gouvernement du Québec et obtenu par La Presse. 8 profs sur 10 disent être favorables à la vaccination obligatoire. Le sondage mené auprès de 500 personnes à une marge d'erreur de 1,4 %.

- Les cégeps et universités s'opposent à la vaccination obligatoire des étudiants, rapporte Le Devoir. Ils présenteront leur position aujourd'hui à la commission parlementaire pour la vaccination obligatoire du personnel de la santé. Les établissements estiment ne pas avoir les ressources suffisantes pour contrôler le passeport vaccinal de chaque étudiant.

- Le ministère de la Santé a porté plainte à la police pour les vols de codes QR de plusieurs élus par un pirate informatique. Une faille dans le système lui a donné accès à la preuve de vaccination de François Legault, Christian Dubé, Valérie Plante et Dominique Anglade d'après une publication sur la page Facebook Crypto.Québec. Le gouvernement Legault prend l'affaire très au sérieux, mais se fait rassurant en rappelant qu'une pièce d'identité sera toutefois obligatoire pour l'utilisation du passeport vaccinal. Le code QR contient le nom des patients, la date de vaccination et le nom des vaccins reçus.

- Une infirmière non vaccinée de l'hôpital du Lakeshore dans l'ouest de Montréal aurait transmis la COVID-19 à un patient. Des tests sont en cours pour déterminer s'il y a un lien entre ces deux cas. L'infirmière avait choisi de se faire dépister trois fois par semaine et portait le masque de procédure en tout temps selon le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal.

INTERNATIONAL

- En l'espace de 28 jours, près de 18 millions de personnes à travers le monde ont contracté la COVID-19 et plus de 272 000 patients sont décédés, selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.