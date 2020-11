COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce vendredi 27 novembre

Graphique sur la répartition du nombre quotidien de décès liés à la #COVID19 selon le milieu de vie et la date de décès: https://t.co/H5hxOkB9w6 pic.twitter.com/2DlDFwrMap

- Les régions de Montréal (+306) , de la Montérégie (+198) , du Saguenay - Lac-Saint-Jean (+146) et de la Capitale-Nationale (+132) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 38 décès s'ajoutent au triste bilan, dont 9 sont survenus dans les 24 dernières heures, 24 entre le 20 et le 25 novembre, 2 avant le 20 novembre et 3 à une date inconnue. Au total, 6984 personnes ont donc succombé à la maladie depuis mars ( 1 décès a été retiré puisque l'enquête a démontré qu'il n'était pas attribuable à la COVID-19).

SANTÉ

- La majorité des Canadiens devraient être vaccinés contre la COVID-19 d'ici septembre prochain. C'est ce qu'a annoncé Justin Trudeau cet avant-midi en point de presse. Les Forces armées canadiennes vont épauler la planification de la vaccination qui doit commencer au début de 2021. Le premier ministre a confirmé que c'est le major-général Dany Fortin, originaire de Montmagny au Bas-Saint-Laurent, qui aura pour mission de diriger l'opération de distribution des millions de doses de vaccins.

- Québec assure que des mesures de contrôle de la qualité de l’air sont en place dans la presque totalité des écoles, selon un rapport émis vendredi après-midi. Il est question notamment de l'entretien des systèmes et du remplacement des filtres. Peu d'informations toutefois sur la qualité de l'air précisément. Le gouvernement se contente de dire que les normes ont été respectées à 99,5 % pour la ventilation mécanique et naturelle, c'est-à-dire en ouvrant les fenêtres. Par ailleurs, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, a demandé que des tests soient effectués à compter du 1er décembre pour s'assurer que l'air des classes est sain partout. Ce rapport ne fait pas le bonheur des oppositions.

Ventilation dans les écoles: c’est l’histoire d’un ministre de l’#Éducation qui roule sur l’autoroute et demande à son chauffeur «pourquoi tout le monde roule en sens inverse»?

Comment expliquer un tel entêtement?

Commandez des détecteurs de CO2 et purificateurs d’air ça presse! — Marwah Rizqy 🌈 (@marwahrizqy) November 27, 2020

- Une équipe d'infirmières de Montréal a été dépêchée au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour aider au personnel soignant à traverser la crise actuelle.

- L’Ontario rapporte 1855 nouveaux cas de COVID-19 en 24h, un nouveau record. L'Ontario est la 2e province la plus infectée après le Québec.

- 60% des Québécois ne recevront pas de convives à la maison pour Noël selon un nouveau sondage CROP La Presse. Ceux qui le feront suivront scrupuleusement les consignes en respectant le maximum de 10 invités dans une proportion de 96%. À peine 13% des répondants seront en mesure de s'isoler une semaine avant les Fêtes.

- L'augmentation de cas de COVID-19 et le taux d'absentéisme force le Centre de Service scolaire des Rives-du-Saguenay à fermer l'école primaire des Quatre-Vents de Chicoutimi-Nord pour 14 jours.

- L'Archevêché de Rimouski dans le Bas-St-Laurent est frappé par une éclosion de COVID-19.

- Seulement 24% des Canadiens détenant un téléphone portable intelligent ont téléchargé l'application fédérale Alerte COVID, rapporte Le Devoir ce matin.

ÉCONOMIE

- Québec injecte 4.5 million$ supplémentaires pour aider à la relance de l'industrie touristique de Montréal. Cette enveloppe additionnelle portera l'aide totale à 19.5 M$. L'industrie touristique serait le secteur le plus négativement touché depuis le début de la pandémie selon un sondage mené par Tourisme Centre-du-Québec. ​

- Ottawa allongera finalement la totalité des fonds nécessaires à la construction du REM à l'aéroport Montréal-Trudeau. La nouvelle sera confirmée lundi par la ministre des Finances Chrystia Freelands selon La Presse. Québec refusait de participer au montage financier puisque l'infrastructure appartient au gouvernement fédéral. L'aéroport était incapable de financer lui le projet de 600 M$ en raison de la pandémie.

- La pandémie de COVID-19 ne semble pas ralentir l'ardeur des consommateurs à la recherche de soldes en ce "Vendredi Fou". À 4h30 ce matin, une cinquantaine de clients faisaient la file devant le magasin Centrall Montréal rue Sainte-Catherine Ouest pour acheter des espadrilles et vêtements à rabais. Le premier client en ligne est arrivé à 13h jeudi après-midi. Les policiers du SPVM s'assurent que les clients en attente portent le masque et respectent la distanciation sociale. Les experts en marketing s'attendent à ce que ce Vendredi Fou soit moins couru que les autres années. À ce sujet, écoutez l'entrevue réalisée avec Fabien Durif, professeur titulaire au département de marketing et Directeur de l’Observatoire de la consommation responsable à l'UQÀM

INTERNATIONAL

- Plus de 61 millions de personnes à travers la planète ont contracté la COVID-19 et 1 433 000 patients sont décédés selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

- L'Allemagne a franchi le cap du 1 000 000 de cas positifs sur son territoire.