COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce vendredi 29 janvier

- Les régions de Montréal (+537) , de la Montérégie (+216) , de Laval (+108) et de Lanaudière (+99) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 50 décès s'ajoutent au triste bilan, don t 9 dans les 24 dernières heures, 35 entre le 22 et le 27 janvier et 6 avant le 22 janvier.

VACCIN

- Johnson & Johnson annonce que son vaccin nécessitant une seule dose est efficace à 66 % en général. Son taux d'efficacité grimpe à 85% pour les formes graves de la maladie. Une demande d'approbation d'urgence a été logée auprès des autorités américaines.

- Le vaccin Novavax contre la COVID-19 est efficace à 89.3% d'après les chiffres dévoilés par la compagnie américaine. Le Canada a déjà commandé 52 millions de doses du sérum qui pourrait être distribué à partir d'avril. Le vaccin doit d'abord être homologué par Santé Canada. Pfizer a annoncé, hier, une autre baisse des livraisons au Canada pour le mois de février.

Novavax COVID-19 Vaccine Demonstrates 89.3% Efficacy in UK Phase 3 Trial https://t.co/8HCAbqIVxH pic.twitter.com/PFaLXkNmA8 — Novavax (@Novavax) January 28, 2021

- Le vaccin Pfizer/BioNTech n'est pas lié à des décès post-vaccination selon l'Agence européenne de médicament. Aucun nouvel effet secondaire n'a été identifié.

ÉDUCATION

- Les enseignants du Québec sont de plus en plus nombreux à décrocher, une tendance qui s'est amplifiée depuis le début de la pandémie. 161 profs du Centre de services scolaires de Montréal et 37 enseignants du Centre de services scolaire de Laval ont remis leur démission l'automne dernier, selon des chiffres obtenus par le Journal de Montréal. Le ministère de l'Éducation a autorisé l'embauche de personnel non qualifié pour compenser. Ils sont plus de 2200 dans le réseau scolaire actuellement, en hausse de 25% comparativement à l'an dernier.

INTERNATIONAL

- 101,4 millions de personnes à travers le monde ont contracté la COVID-19 jusqu'à maintenant et 2,1 millions de patients sont décédés, révèlent les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.

- Le test de dépistage anal contre la COVID-19 est maintenant obligatoire pour tous les voyageurs qui débarquent en Chine. Un coton tige est inséré dans le postérieur des visiteurs pour vérifier s'ils sont infectés. Les voyageurs doivent aussi se soumettre à une quarantaine.