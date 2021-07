COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce vendredi 30 juillet

Les données sont encourageantes. L’évolution des nouveaux cas au Québec est stable malgré ce qui se passe dans le reste du monde. Il manque seulement 50k personnes âgées entre 18-34 ans pour atteindre la 🎯 de 75%! Plus on vaccine, plus on ⬆️ notre immunité collective. https://t.co/lYoUMnRHEj

60 % de la population de 12 ans et plus est adéquatement vaccinée.

LOTERIE VACCINALE

- Le gouvernement du Québec met le paquet pour inciter la population à obtenir ses deux doses de vaccins contre la COVID. De nouveaux lots se sont ajoutés à la loto-vaccin, notamment une paire de billets en classe affaires pour n'importe quelle destination d'Air Canada à travers le monde. Un forfait vacances dans un tout inclus au Mexique et plusieurs bons de voyages figurent aussi dans la liste dévoilée par le ministre de la Santé, Christian Dubé. Ils seront attribués le 3 septembre, en même temps que le gros lot d'un million de dollars. En date d'hier, plus de 1,2 million de personnes étaient inscrites au concours «Gagner à être vacciné».

Merci à @Bombardier et @AirCanada pour ces nouveaux prix qui s'ajoutent au concours « Gagner à être vacciné! »



Les vaccins sont accessibles partout au Québec, avec ou sans rdv. Il faut obtenir sa dose dès aujourd’hui.



Bonne chance à tous! pic.twitter.com/OcYWFxBrds — Christian Dubé (@cdube_sante) July 30, 2021

VACCIN

- Un nouveau site de vaccination sans rendez-vous visant les jeunes sera installé à La Ronde sur l'île Sainte-Hélène, entre 10h et 17h vendredi et samedi. Quelques semaines avant la rentrée, le but est d'accélérer l'administration de premières ou deuxièmes doses. Les enfants de 12 et 13 ans devront être accompagnés d'un parent.

- Une roulotte mobile est installée à Expo agricole de Saint-Hyacinthe encore aujourd'hui. Des doses de Moderna, Pfizer et AstraZeneca seront offertes de 15h à 22h, selon les disponibilités.

- Les Conservateurs pressent le gouvernement Trudeau à faire davantage pour s'assurer que les Canadiens qui ont reçu deux doses différentes de vaccins puissent voyager sans encombre à l'étranger. Dans une lettre envoyée à la ministre Patty Hajdu, il est question de résidents qui se seraient vu interdire l'entrée dans certains pays en raison de leur statut vaccinal mixte.

RENTRÉE

- Deux scénarios sont possibles à l'UQTR pour la rentrée automnale, selon les conditions qui seront émises par le gouvernement. Le premier prévoit un retour sans distanciation, avec 72% des cours donnés en classe et la ba;amce en mode hybride. L'autre permettrait que 68% des activités se déroulent en présentiel, mais avec 1 mètre de distance entre chaque étudiant. Contrairement à d'autres universités canadiennes et américaines, l'UQTR n'exigera pas que ses étudiants soient vaccinés, mais continue de le conseiller fortement.

- Des fonctionnaires fédéraux seront de retour au bureau en présentiel dès la semaine prochaine à Gatineau. Plus de 200 employés de Services publics et Approvisionnement Canada participeront à un projet pilote dès mardi, selon Radio-Canada.Ils réintégreront leurs bureaux dans la tour Portage III dans une formule hybride jumelant le télétravail et le travail en sur place. L'objectif est de préparer le retour au travail des fonctionnaires à plus grande échelle.

RESTRICTIONS

- Le masque risque d'être maintenu à Ottawa, où la Santé publique fait pression pour qu'il demeure obligatoire cet automne. La médecin-chef de la ville a demandé aux autorités provinciales de l'inclure dans les mesures qui demeureront lors des prochaines étapes de déconfinement. Jeudi, l'Ontario a enregistré plus de 200 cas de COVID pour la première fois en trois semaines.

- La levée d'ici la mi-août des restrictions sanitaires en Alberta, comme la quarantaine pour des cas positifs ou le dépistage chez les asymptomatiques, suscite l'inquiétude. Certains experts jugent prématurées ces décisions, malgré la baisse de transmission. L'Alberta fait bande à part dans ses approches de prévention depuis le début de la pandémie.

INTERNATIONAL

- Le président américain Joe Biden, qui promettait un «été de liberté» a plutôt pris une série de mesures pour relancer la vaccination. Il est question notamment du port du masque même pour les Américains vaccinés. Des employés fédéraux devront aussi être vaccinés ou se plier à une série de contraintes. «Nous ne sommes pas complètement sortis du bois», a-t-il dit dans un discours à la Maison-Blanche. Le pays fait face à une flambée de cas en raison du variant Delta.

- L'état d'urgence sanitaire sera prolongé à Tokyo. Le gouvernement japonais va aussi le réinstaurer dans quatre départements, alors que les cas de COVID se multiplient, y compris parmi les participants aux Olympiques, soit 27 nouveaux cas, le nombre le plus élevé à ce jour.

- Plus de 194 000 000 personnes ont contracté la Covid-19 dans le monde depuis le début de la pandémie, selon les plus récentes données de l'Université John Hopkins. Le bilan mondial fait état de plus de 4,2 millions de morts.