COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce vendredi 30 octobre

- Les régions de Montréal (+277) , de la Montérégie (+156) et Lanaudière (+121) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 18 décès s'ajoutent, mais un est retiré du bilan puisqu'il n'était finalement pas attribuable à la COVID-19. 4 décès sont survenus dans les 24 dernières heures, 11 ont été enregistrés entre le 23 et le 28 octobre, et 3 autres ont eu lieu à une date inconnue. 6231 personnes ont donc succombé à la maladie.

SANTÉ

- Le Gym Olympe de Québec et le Multi-Gym de Thetford Mines ont décidé d'ouvrir leurs portes, malgré la menace de contravention. Si c'est le cas, ils promettent de les contester. Les propriétaires invoquent la santé mentale de leurs clients et les risques de faillite pour justifier leur désobéissance civile. Le dossier est maintenant entre les mains du Directeur des poursuites criminelles et pénales.

ÉDUCATION

- L'ajout de 3 journées pédagogiques au calendrier scolaire compliquera le travail des éducatrices des services de garde rapporte LaPresse ce matin. Dans un contexte de pandémie, des mesures doivent être prises pour protéger la santé des enfants. Les éducatrices se sentent oubliées dans cette crise. Plusieurs d'entre elles étaient au travail à la mi-mars pour la mise en place des garderies d'urgence.

ÉCONOMIE

- La compagnie de cartes de crédit, Capital One fermera ses bureaux à Montréal et Toronto au printemps prochain selon LaPresse. En pleine pandémie, 550 personnes perdront leur emploi, dont 250 à Montréal. Cette décision est liée à la fin du contrat pour la production de cartes des clients de Costco et de La Baie. Les détenteurs de ces cartes pourront utiliser leurs points jusqu'à la fin du programme.

- Ubisoft doit retarder la sortie de deux importants jeux en raison de la pandémie. Far Cry 6 et Rainbow Six Quarantine pourraient ne pas voir le jour avant encore un an en raison des difficultés liées au travail à domicile. La sortie devait avoir lieu d'ici la fin de l'année 2020.

INTERNATIONAL

- Le cap des 45 millions de cas de COVID-19 à travers la planète a été franchi selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

- Les États-Unis ont enregistré un nouveau record hier avec plus de 90 000 nouvelles contaminations en 24h, pour un total de 8.9 millions d'Américains infectés.