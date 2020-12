COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce vendredi 4 décembre

Graphique sur la répartition du nombre quotidien de décès liés à la #COVID19 selon le milieu de vie et la date de décès: https://t.co/H5hxOkB9w6 pic.twitter.com/JtbKwo52a2

- Les régions de Montréal (+373) , de la Capitale-Nationale (+167) , de Lanaudière (+149) et de la Montérégie (+145) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 737 personnes sont hospitalisées (-3) , dont 99 se trouvent aux soins intensifs (le même nombre qu'hier). La santé publique aimerait que les hospitalisations diminuent pour autoriser les célébrations entre le 24 et le 27 décembre.

- 30 décès s'ajoutent au triste bilan, dont 12 sont survenus dans les 24 dernières heures, 12 entre le 26 novembre et le 1er décembre et 6 avant le 26 novembre. Au total, 7155 personnes ont succombé à la maladie depuis mars.

SANTÉ

- Les infirmières, médecins et autres intervenants du milieu de la santé au Québec poussent un immense soupir de soulagement avec l'interdiction des rassemblements des Fêtes. Ils craignaient que les cas se multiplient en janvier et fassent craquer le réseau de la santé. Le taux d'occupation des urgences en janvier est traditionnellement élevé et la situation risque d'amplifier avec la pandémie de COVID-19.

- La colchicine réduirait de 61% le risque de dommages pulmonaires liés à la COVID-19, selon une nouvelle étude de l'Institut de cardiologie de Montréal menée sur des animaux. L'oxygénation des poumons chutait de 85% pour les animaux non traités contre 35% pour ceux qui recevaient le médicament. L'anti-inflammatoire utilisé couramment en cardiologie sera maintenant testé sur 6 000 patients avec des symptômes mineurs.

ÉCONOMIE

- Dès aujourd'hui, les commerces du Québec devront limiter le nombre de clients qu'ils accueillent en fonction de la superficie disponible. Les commerçants ont l'obligation d'afficher le nombre maximal de clients autorisés. Un seul client à la fois sera admis dans les plus petites boutiques. Des inspecteurs de la CNESST et des policiers devront s'assurer que les règles sont respectées. Les contrevenants s'exposent à des amendes pouvant aller jusqu'à 6000$.

INTERNATIONAL

- La 2e vague de COVID-19 frappe durement les États-Unis, avec 250 000 cas rapportés en l'espace de 24h. Plus de 14 millions d'Américains ont été infectés depuis le début de la pandémie et 276 000 patients sont décédés, selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins. Dans certains États, les morgues sont pleines à craquer. Si la tendance se maintient, 450 000 décès seront enregistrés d'ici février prochain.

- Google et Facebook supprimeront de leurs sites les fausses informations au sujet du vaccin contre la COVID-19. Les théories conspirationnistes seront évacuées pour faire place au consensus scientifique des experts, dont ceux de l'Organisation mondiale de la santé. Les vaccins sont sécuritaires d'après les nombreux essais cliniques.