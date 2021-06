COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce vendredi 4 juin

- 98 232 doses administrées s'ajoutent, soit 95 704 dans les dernières 24 heures et 2 525 avant le 3 juin, pour un total de 5 906 696 doses administrées au Québec.

- Les régions de Montréal (+89) , de la Montérégie (+37) , de Chaudière-Appalaches (+34) et du Saguenay (+21) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 307 patients sont hospitalisés (-10) et 67 personnes sont aux soins intensifs (-1) .

- Le nombre de décès grimpe de 4 , soit 1 dans les 24 dernières heures et 3 entre le 28 mai et le 2 juin.

VACCIN

- Plus de 2 milliards de vaccins contre la COVID-19 ont été administrés dans 215 pays et territoires, selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.

- Le Canada est dans le peloton de tête avec 59% de la population vaccinée, devant les États-Unis à 51% et le Royaume-Uni à 58.3%. Israël arrive en tête avec plus de 60% de la population déjà complètement vaccinée (2 doses).

- Le ministre de la Santé, Christian Dubé fait réagir avec sa nouvelle publicité pour inciter les Québécois à se faire vacciner. (Pour ceux qui veulent comprendre - Suivez ce lien )

😉



Si t’as regardé, je t’en dois une (💉) pic.twitter.com/m9QdjqS5B2 — Christian Dubé (@cdube_sante) June 4, 2021

ÉCONOMIE

- Le taux de chômage au Québec est demeuré stable en mai à 6.6%, alors qu'il augmente légèrement au Canada à 8.2%, en hausse 0.1%. 68 000 emplois ont été perdus à travers le pays selon Statistique Canada.

- Les vacances au Québec risquent de coûter plus cher cette année. La hausse du prix des denrées et la pénurie de la main -d'oeuvre causée par la pandémie entraineront une augmentation du coût des hôtels et des restaurants, rapporte LaPresse ce matin.

INTERNATIONAL

- La pandémie a fait 3.7 millions de morts et a infecté plus de 172 millions de personnes.