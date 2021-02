COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce vendredi 5 février

#COVID19 On doit continuer tous nos efforts pour limiter la propagation du virus et pouvoir graduellement augmenter notre niveau de chirurgies dans nos hôpitaux. Communiqué: https://t.co/qUbbTbaAhH Données pour le 3 fév 👇 pic.twitter.com/P8yTLzVj0t

- Les régions de Montréal (+532) , de la Montérégie (+190) , de Laval (+112) et des Laurentides (+60) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 42 décès s'ajoutent au triste bilan, dont 15 dans les 24 dernières heures, 16 entre le 28 janvier et le 2 février, 10 avant le 28 janvier et 1 à une date inconnue.

SANTÉ

- Le ministre de la Santé, Christian Dubé, fera le point sur la campagne de vaccination au Québec à 11h cet avant-midi. L'opération est retardée par une baisse drastique des livraisons de vaccins au Canada. Cette semaine, le pays a reçu 180 000 doses de la compagnie Moderna, c'est 20% de moins que ce qui était prévu. Une baisse des livraisons est également prévue ce mois-ci pour celui de Pfizer. Il semble de plus en plus improbable que le Canada reçoive à temps les 80 millions de doses attendues d'ici la fin de l'année. Près de 244 000 Québécois ont été vaccinés jusqu'à maintenant.

- Le vieillissement de la population et des installations désuètes seraient en grande partie responsables du bilan catastrophique de la COVID-19 au Québec. C'est ce qui ressort d'une analyse d'experts effectuée par La Presse. 3 fois plus d'aînés de 75 ans et plus vivent entassés dans des résidences au Québec, si on compare au reste du Canada.

- Si la tendance se maintient, l'Institut national de santé publique du Québec et l'Université Laval prévoient que les cas et les hospitalisations liés à la COVID-19 continueront de diminuer au Québec, malgré le déconfinement qui s'amorcera lundi prochain. Tout dépendra de la façon dont les Québécois suivront les consignes. Si ce n'est pas le cas, les scénarios prévoient une nette augmentation du nombre de cas et des hospitalisations. Ces prévisions ne tiennent pas compte de la présence possible d'un nouveau variant entre plus contagieux.

ÉCONOMIE

- La saison des croisières tombe à l'eau encore cette année au Québec. Les navires internationaux ne seront pas bienvenus dans les eaux canadiennes jusqu' 28 février 2022, en raison de la pandémie.Les croisières génèrent des retombées annuelles d'un demi-milliard de dollars pour la Ville de Québec.

- Les hôteliers attendent toujours les directrices claires du gouvernement fédéral pour la mise en application du plan de quarantaine qui sera imposée aux voyageurs de retour au Canada afin de contrer la pandémie.

LOISIRS

- Le 67e édition du Carnaval de Québec se met en branle aujourd'hui, malgré les mesures de confinement. Il n'y aura pas de parade, ni de rassemblements, mais les visiteurs pourront voir des monuments de neige et de glace érigés dans la Vieille Capitale. Le Bonhomme Carnaval sera présent sur You Tube et Tik Tok.

INTERNATIONAL

- Le cap des 105 000 000 de cas positifs à travers le monde est en voie d'être atteint selon les plus récentes prévisions de l'Université Johns Hopkins.