COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce vendredi 5 mars

- Les régions de Montréal (+345) , de Laval (+107) , de la Montérégie (+77) et des Laurentides (+75) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- Le nombre de décès grimpe de 10 , soit 3 dans les 24 dernières heures, 5 entre le 26 février et le 3 mars, 1 avant le 26 février et 1 à une date inconnue.

SANTÉ

- Santé Canada donne le feu vert au vaccin Johnson & Johnson (Janssen) contre la COVID-19. Il est le seul vaccin autorisé au pays à ne nécessiter qu'une seule dose. Le sérum serait efficace à 66% contre les formes modérées et graves de la maladie.

Le point sur les vaccins : @GouvCanSante a approuvé le vaccin contre la COVID-19 de Janssen. C’est le quatrième vaccin que les experts de la santé du Canada déclarent sécuritaire, et avec nos millions de doses réservées, on se rapproche de la victoire contre ce virus. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 5, 2021

- Le Canada recevra huit millions de doses de vaccins d'ici la fin mars plutôt que les six millions prévues. C'est ce qu'a annoncé Justin Trudeau aujourd'hui. Le premier ministre a indiqué que Pfizer va devancer la livraison de 3,5 millions de doses de vaccins qui étaient prévues pour l'été, soit 1,5 million en mars et un million par mois en avril et mai.

- Le vaccin d'Astrazeneca serait finalement plus efficace qu'on le pensait. De nouvelles études confirment que la première dose offre le même niveau de protection contre la COVID-19 que le vaccin de Pfizer. La France et l'Allemagne recommandent désormais le vaccin aux 65 ans et plus. Chez nous, le comité fédéral sur l'immunisation ne partage pas cet avis, mais Santé Canada a décidé d'aller de l'avant malgré tout.

- Les travailleurs étrangers qui viendront prêter main-forte dans les champs et abattoirs du Québec devraient être vaccinés en priorité. C'est ce que réclame l'Union des producteurs agricoles (UPA) qui veut éviter des éclosions de COVID-19. L'UPA précise qu'elle ne souhaite pas que les travailleurs étrangers passent avant les personnes vulnérables ou employés du secteur de la santé. Elle suggère plutôt qu'ils soient inoculés à leur arrivée au pays, entre avril et juin. Le Ministère de l'Agriculture a été saisi du dossier.

- La vaccination est reportée au Manoir Laval, en raison d'une éclosion de COVID-19, selon la Presse. Un dépistage massif est en cours auprès des locataires des 706 appartements et les employés. La direction de l'une des plus grandes résidences pour aînés du Québec s'explique mal pourquoi ses résidants n'ont pas été vaccinés avant que le virus ne se propage entre ses murs. L'établissement affirme être prêt pour la vaccination depuis huit semaines. Les aînés lavallois de 85 ans et plus hors résidence se font vacciner depuis une semaine.

ÉCONOMIE

- Ottawa pourrait prêter de sept à neuf milliards de dollars aux compagnies aériennes pour leur permettre de traverser la crise, selon Radio-Canada. En échange, Air Canada accepterait de rembourser les voyageurs dont les vols ont été annulés. Les compagnies auraient 10 ans pour rembourser le prêt à faibles intérêts. Le secteur aérien aurait déjà reçu 1,7 milliard de dollars en subventions salariales depuis le début la pandémie.

JUSTICE

- Un mouvement complotiste québécois devrait déposer une poursuite contre le gouvernement Legault aujourd'hui, au palais de justice de Montréal, selon la Presse. La Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple veut invalider les décrets sanitaires. Le mouvement est financé par des dons du public et mené par Stéphane Blais, une figure connue du mouvement antimasque. Plusieurs experts européens qui nient la gravité de la pandémie pourraient être appelés à témoigner.

INTERNATIONAL

- Les États-Unis ont passé le cap des 520 000 décès liés à la COVID-19, selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

- Israël a vacciné près de 55% de sa population, ce qui place le pays au premier rang planétaire pour la vaccination. Le Canada arrive 43e, avec un taux de 4,1%.