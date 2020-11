COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce vendredi 6 novembre

Pour en savoir plus sur la situation au Québec: https://t.co/fiqW5E4y8R

#COVID19 - Au Québec, la situation est la suivante: 28 807 prélèvements effectués le 4 nov. 29 551 analyses réalisées le 4 nov. 1 839 451 cas négatifs le 5 nov. 112 189 cas confirmés le 5 nov. Pour en savoir plus sur la situation au Québec: https://t.co/fiqW5E4y8R

- Les régions de Montréal (+287) , de la Montérégie (+132) et de la Mauricie-Centre-du-Québec (+116) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 25 décès s'ajoutent au bilan, dont 5 dans les 24 dernières heures. 15 sont survenus entre le 30 octobre et le 4 novembre, 3 sont survenus avant le 30 octobre et 2 sont survenus à une date inconnue. 6403 personnes ont donc succombé à la maladie depuis mars.

JUSTICE

- La police de Montréal est intervenue mercredi pour interrompre les préparatifs d'un mariage, alors que les rassemblements en zones rouges sont interdits. Près de 200 personnes étaient attendues. La célébration devait avoir lieu dans un stationnement intérieur du quartier Côte-des-Neiges, à l'abri des regards. Le dossier a été soumis au Directeur des poursuites criminelles et pénales. Des sanctions pourraient être appliquées.

SANTÉ

- Les règles sanitaires seront bientôt assouplies dans les garderies et CPE, selon Radio-Canada. Les parents pourront entrer pour déshabiller leurs enfants, à condition de rester moins de 10 minutes et de porter le masque.

- Québec injecte 50 millions $ pour aider les services de garde à payer les dépenses supplémentaires liées à la pandémie.

- Le CIUSSS de la Mauricie/Centre-du-Québec atteint un niveau record d'absences, d'arrêts de travail et de démissions chez ses employés depuis le début de la pandémie. Entre mars et septembre dernier, près d'un millier d'employés ont démissionné, révèle Radio-Canada. Le CIUSSS propose de stabiliser les équipes, ajouter des postes à temps complet et d'améliorer la gestion de proximité.

- La vice-première ministre Geneviève Guilbault rappelle à la population d'éviter les rassemblements malgré le beau week-end qui s'annonce.

À l’approche d’une belle fin de semaine, je nous rappelle à tous qu’il est primordial de respecter les consignes sanitaires. Évitons les rassemblements et si on demeure dans une zone rouge, abstenons-nous d’aller dans une autre zone. Votre collaboration est précieuse, merci! — Geneviève Guilbault (@GGuilbaultCAQ) November 6, 2020

TOURISME

- Les centres de glisse et de plein air, ainsi que les refuges de motoneiges seront accessibles cet hiver. Le ministère du Tourisme a reçu le feu vert de la Direction générale de la santé publique. Plusieurs mesures sanitaires devront toutefois être mises en place, dont le contrôle de l'achalandage et la désinfection des équipements comme les chambres à air. Le port du couvre-visage et la distanciation dans les files d'attente devront aussi être respectées.

⛷️Les centres de glisse et de plein air (#ski de fond, #raquettes, etc.), les relais et les refuges de #motoneige seront tous accessibles cet hiver au Qc, avec des mesures sanitaires pour que vous puissiez en profiter en toute sécurité! #sportsdhiver

👉 https://t.co/hc8lpbSEEI pic.twitter.com/C6PLnp7WbC — Tourisme Qc (@tourisme_quebec) November 6, 2020

ÉCONOMIE

- 50% des PME québécoises ont changé leur modèle d'affaires en raison de la pandémie. Elles ont notamment accéléré leurs projets numériques, comme le développement de leurs sites web, selon un sondage Léger pour l'organisme QuébecInnove. Les PME appréhendent une baisse de revenus de 4,5% pour 2020 en comparaison avec l'année précédente. La pénurie de main-d'oeuvre demeure un enjeu pour plusieurs d'entre elles.

- Les deux restaurateurs de Saguenay qui prévoyaient défier le gouvernement en ouvrant leurs salles à manger font marche arrière. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean s'est emparé du titre peu enviable d'épicentre de la pandémie au Québec. La région compte 233 cas actifs par 100 000 habitants, soit le pire taux de la province.

INTERNATIONAL

- 48.7 millions de personnes à travers la planète ont contracté la COVID-19 selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

- Les États-Unis ont enregistré jeudi un nouveau record avec 120 000 cas positifs en 24h.

