COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce vendredi 8 janvier

Graphique sur la répartition du nombre quotidien de décès liés à la #COVID19 selon le milieu de vie et la date de décès: https://t.co/H5hxOkB9w6 pic.twitter.com/nxEnXjUKCG

ND

- Les régions de Montréal (+871) , de la Montérégie (+382) , de Laval (+245) et des Laurentides (+176) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 74 décès s'ajoutent au triste bilan, dont 16 sont survenus dans les 24 dernières heures, 41 entre le 31 décembre et le 5 janvier, 15 avant le 31 décembre et 2 décès à une date inconnue.

SANTÉ

- Le CHU Sainte-Justine de Montréal soignera dorénavant des patients atteints de COVID-19 âgés de moins de 40 ans, ainsi que des patients en traumatologie âgés de moins de 30 ans. Cette décision permettra d'alléger les autres hôpitaux du Grand Montréal. Actuellement, le taux d'occupation des urgences de la métropole dépasse les 100%.

- Les groupes d'aide aux sans-abris s'inquiètent pour cette clientèle avec le couvre-feu qui entre en vigueur demain, à 20h. Ils rappellent que l'itinérance n'a pas d'heure.Québec a promis que les policiers feraient preuve de tolérance pour ne pas les inonder de contraventions, en plus de les aider à trouver un refuge pour la nuit.

- Un nombre record d'enfants blessés en luge se sont retrouvés aux urgences des hôpitaux de Montréal depuis le début de l'année. Les médecins ont dû soigner des fractures, des commotions cérébrales, es lacérations aux organes internes, dents cassées, etc. Le port du casque est fortement recommandé. Cette augmentation des blessures est attribuable à la pandémie et au confinement.

CONSOMMATION

- La consommation d'antidépresseurs au Québec a augmenté deux fois plus vite en 2020 que pendant les 15 dernières années en moyenne, selon La Presse.​ Près de 403 000 personnes se sont fait prescrire des médicaments en octobre dernier seulement, selon les données de la RAMQ. Ces données ne tiennent pas compte des gens assurés au privé. Les 65 ans et plus sont particulièrement représentés. Depuis mars, le nombre de personnes qui consomment des antidépresseurs a augmenté de 7 % par rapport à 2019. La hausse annuelle moyenne depuis 15 ans était de 4 %.

- Les épiciers du Québec redoutent une hausse significative de la clientèle de jour en raison du couvre-feu imposé de soir. Les clients doivent éviter de se présenter en groupe, avec enfants, pour éviter les longues files d'attente. Il est aussi conseillé de faire ses provisions une fois par semaine et d'éviter les achats au quotidien. Plusieurs épiceries se sont retrouvées avec des tablettes vides depuis de la semaine, particulièrement depuis l'annonce du confinement.

ÉDUCATION

- Le premier bulletin scolaire des élèves québécois sera reporté au 8 février. Il s'agit du 2ième report cette année en raison de la pandémie. Selon le Journal de Montréal, l'annonce officielle sera faite aujourd'hui par le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge qui fera le point sur le retour en classe. Il y aura seulement 2 bulletins cette année au lieu de 3. Chacun comptera pour 50% de la note finale.

INTERNATIONAL

- Le cap des 88 millions de personnes infectées à travers le monde a été franchi et 1.9 million de patients sont morts, selon le plus récent bilan officiel de l'Université Johns Hopkins.