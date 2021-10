COVID-19 : tout ce qu'il faut savoir ce vendredi 8 octobre

Selon l'INSPQ, en date du 5 octobre, 89,8 % de la population âgée de 12 ans et plus a reçu une première dose et 86,3 % est adéquatement vaccinée (deux doses).

SANTÉ

- La 4e vague de la pandémie s'essouffle, si bien qu'elle sera bientôt derrière nous! C'est l'avis la santé publique du Canada qui a dévoilé ses plus récentes projections, aujourd'hui. Les niveaux actuels de transmission sont stables et le nombre de cas de COVID-19 va diminuer en octobre et en novembre. Malgré tout, l'agence fédérale recommande toujours la vigilance alors que les gens seront à l'intérieur de plus en plus avec l'arrivée de l'automne.

2/2 Selon les prévisions à long terme #ASPC-@McMasterU mises à jour (données obtenues au 4 octobre), la 4e vague pourrait décliner au cours des prochaines semaines si les taux de transmission, la vaccination et les mesures de santé publique se maintiennent https://t.co/xqbEoyzrY1 — Dre Theresa Tam (@ACSP_Canada) October 8, 2021

- Le nombre d’hospitalisations ne devrait pas diminuer significativement dans les prochaines semaines au Québec, malgré une baisse du nombre de cas de COVID-19. C’est que les 70 ans et plus, qui sont plus vulnérables, continuent d’être infectés. Selon les projections de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux, les hôpitaux restent donc sous pression.

- Les autorités sanitaires vous demandent de ne pas baisser la garde au niveau de l'application des mesures sanitaires durant la longue fin de semaine de l'Action de grâce.

VACCIN

- Le ministre de la Santé demande aux ordres professionnels des travailleurs de la santé non-vaccinés de mettre de la pression. En plus d'être suspendus, Christian Dubé veut que leur permis de travail soit retiré, à compter de vendredi prochain.

- La vaccination sera obligatoire pour tout le personnel de la santé québécois vendredi prochain. Le gouvernement Legault présentera son plan de contingence pour prévenir les ruptures de services la semaine prochaine. 25 000 travailleurs du réseau public n’ont toujours pas reçu leurs deux doses. Le ministre de la Santé Christian Dubé a annoncé l’arrivée des renforts, hier, avec l’ajout de 1 000 infirmières à temps plein, dont 720 qui travaillaient déjà à temps partiel.

« Chaque fois qu’une personne qui faisait 2 jours passe à 4 ou 5 jours, qui est l’équivalent d’un temps complet, c’est une personne de plus. Alors j’ai 700 personnes de plus qui, grâce au rehaussement, vont venir enlever la pression sur le temps supplémentaire obligatoire. »

- Christian Dubé, ministre de la Santé du Québec

- Le portail permettant aux fonctionnaires fédéraux d’enregistrer leur statut vaccinal a connu des ratées. Peu de temps après sa mise en ligne, la plateforme a été momentanément inaccessible, selon Radio-Canada. Des problèmes techniques ont compliqué l’accès au site jusqu’en soirée. Plus de 15 000 employés ont quand même réussi à confirmer leur statut vaccinal dans les 24 premières heures. Rappelons que plus de 265 000 fonctionnaires fédéraux doivent présenter leur preuve d’ici le 29 octobre. Ils risquent sinon d’être suspendus sans solde dès le 15 novembre.

Le Canada est un leader mondial de la vaccination, mais la lutte contre la #Covid19 n’est pas terminée. Hier, le PM Trudeau a annoncé les plans du gouvernement concernant la vaccination obligatoire pour les fonctionnaires fédéraux et pour les voyages: https://t.co/VLlvihZTvR pic.twitter.com/Rraix9QzeF — PMcanadien (@PMcanadien) October 7, 2021

VOYAGE

- Les voyageurs étrangers qui souhaitent quitter le Canada devront être adéquatement vaccinés pour le faire, dès le 30 novembre. Les exigences liées à la vaccination concernent toutes les personnes de 12 ans et plus quittant le pays par un aéroport canadien. La mesure touche les vols intérieurs, transfrontaliers et internationaux. Pour l’instant, les étudiants étrangers et les travailleurs temporaires ne doivent pas présenter de preuve vaccinale en entrant. Ils pourraient donc ne plus pouvoir quitter à compter de la fin novembre.

INTERNATIONAL

- 236.6 millions de personnes ont contracté la COVID-19 depuis le début de la pandémie, selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.