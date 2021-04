COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce vendredi 9 avril

CE RÉSUMÉ EST MIS À JOUR PLUSIEURS FOIS PAR JOUR - MERCI DE NOUS SUIVRE - PARTAGE LES INFOS, PAS LE VIRUS !

BILAN

- Le Québec enregistre 1609 nouveaux cas, selon le dernier bilan publié le jeudi 8 avril, pour un total de 321 411 personnes infectées depuis le début de la pandémie.

- Le nombre de décès grimpe de 9, soit 1 dans les 24 dernières heures, 7 entre le 1er et le 6 avril et 1 avant le 1er avril.

- Au total, 10 718 personnes ont succombé à la maladie depuis le début de la crise sanitaire.

- 566 patients sont hospitalisés (+23) et 132 personnes sont aux soins intensifs (+9).

- 299 241 personnes sont rétablies.

- Les régions de la Capitale-Nationale (+436), de Montréal (+370), de Chaudière-Appalaches (+179) et de l'Outaouais (+165) et enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 47 769 doses de vaccins ont été administrées pour un total de 1 685 046.

- Le Québec a reçu 2 358 095 vaccins jusqu'à maintenant.