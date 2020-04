COVID-19 : Uni-Sélect supprime la moitié de ses emplois

Le distributeur de pièces et peintures automobiles Uni-Sélect met à pied temporairement la moitié de ses employés et ferme le tiers de ses emplacements en raison de la pandémie de COVID-19.

Plus du quart des magasins et centres de distribution d'Uni-Sélect (28%) ont réduit leurs heures d'ouverture et 7% opèrent avec des activités limitées pour assurer les services essentiels.

Uni-Sélect compte 6 000 employés au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. La compagnie dont le siège social est situé à Boucherville, sur la Rive-Sud de Montréal, refuse de préciser le nombre d'employés affectés au pays.

Les heures de travail ont été réduites de 20% pour tous les employés demeurant en poste et la rémunération des membres du conseil d'administration a été réduite de 25% rétroactivement au 1er janvier jusqu'au 30 juin prochain.

"L’ampleur de l’incidence que la pandémie de la COVID-19 aura sur les activités de Uni-Sélect, y compris ses opérations et le marché de ses titres, dépendra des développements futurs, qui sont très incertains et ne peuvent être prévus pour le moment, et comprennent la durée, la gravité et la portée de la pandémie ainsi que les mesures prises pour contenir ou traiter celle-ci" - Extrait du communiqué de presse

Uni-Sélect dévoilera ses états financiers du premier trimestre le 14 mai 2020.