COVID: Québec recense près de 16 500 nouveau cas

Québec a enregistré 16 461 nouveaux cas de COVID-19 en ce dernier jour de 2021. Le total depuis le début de la pandémie se chiffre donc à 603 068 personnes infectées par le coronavirus.

Les responsables de la santé publique ont également confirmé 13 décès supplémentaires, soit un total de 11 724.

Le taux de positivité est maintenant de 31,7 % et la moyenne sur sept jours est de 11 706.

Il y a actuellement 1 522 foyers actifs.

En date du 30 décembre, il y a eu un total de 55 446 échantillons de dépistage qui ont été analysés.

En raison de la flambée des taux de contamination, le gouvernement Legault a mis en place des mesures plus strictes, notamment l'interdiction de se rassembler dans les maisons et le retour du couvre-feu.

Hospitalisations

Il y a maintenant 1 063 personnes alités dans les hôpitaux du Québec. De ce nombre, 151 sont en soins intensifs, en hausse de 13.

Parmi les nouveaux cas, 2 718 personnes ne sont pas vaccinées ou n'ont reçu qu'une dose il y a moins de 14 jours.

704 sont des personnes qui ont reçu une dose il y a plus de deux semaines et 13 039 sont des personnes qui ont reçu deux doses d'un vaccin il y a plus de sept jours.

Parmi les nouvelles hospitalisations, 110 sont des personnes non vaccinées ou partiellement vaccinées qui ont reçu une dose il y a moins de deux semainee, alors que quatre sont des personnes qui ont reçu une dose il y a plus de deux semaines et 147 sont des personnes qui ont reçu deux doses il y a plus d'une semaine.

Le risque d'infection pour les personnes non vaccinées est de 0,8 fois celui d'une personne qui a reçu deux doses alors qu'ils ont 10 fois plus de chance d'être hospitalisés que ceux qui sont pleinement immunisés.

Vaccination

Quelque 81 573 vaccins de plus ont été administrés au cours des dernières 24 heures.

En date du 30 décembre, un total de 7 270 919 Québécois, soit 89 % de la population admissible âgée de cinq ans et plus, avaient reçu leur première dose d'un vaccin et 6 664 340 personnes, ou 82 %, en avaient reçu deux.

Parmi les personnes admissibles à une troisième dose, 1 342 165 Québécois, soit 16 %, l'ont reçue.