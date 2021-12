COVID: une annonce du premier ministre à 17h

Le premier ministre François Legault a donné rendez-vous à 17h pour faire le point sur la pandémie. En heure de grande écoute, c'est généralement un présage de mauvaises nouvelles.

Il pourrait être question d'un retour du couvre-feu partout en province dès demain selon La Presse, avec la flambée exponentielle des cas de COVID en raison du variant Omicron dans les derniers jours.

Hier, on en recensait plus de 13 000 en 24 heures. Aujourd'hui, on s'attend à un nouveau record avec plus de 14 000 et une forte hausse des hospitalisations.

À cette mesure, qu'on a connue au début de l'année, pourrait s'ajouter la fermeture des salles à manger des restaurants en plus de retarder le retour en classe au-delà du 10 janvier.