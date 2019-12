COWANSVILLE: Trois élèves interpellés à l'école Massey-Vanier

Les 1 200 élèves et le personnel de l'école secondaire Massey-Vanier de Cowansville en Montérégie ont vécu des heures d'angoisse, jeudi matin, après avoir été barricadés à l'intérieur de l'établissement pendant plus de 2h.

L'alerte a été déclenchée par mesure préventive, vers 9h00, selon la Sûreté du Québec. Trois élèves non armés ont été appréhendés vers 10h30. L'un d'eux se trouvait à l'extérieur du périmètre de l'école.

Après vérification, les mesures de confinement ont été levées vers 11h15. Personne n'a été blessé.

Les cours se sont poursuivis jeudi après-midi et vendredi, comme à l'habitude.

Une menace sur Facebook serait l'origine du confinement, selon la Voix de l'Est. On ignore toutefois encore le contenu des propos tenus en ligne.

Les trois jeunes interpellés hier ont été relâchés et aucune accusation n'a été déposée contre eux, pour l'instant.

Le dossier sera transmis au Directeur des poursuites criminelles et pénales qui décidera de la suite des choses.

Par ailleurs, le père d'une élève de secondaire 3, qui a requis l'anonymat, se demande pourquoi sa fille a pu entrer à l'intérieur de l'école alors que le confinement était déjà en cours. Il était très inquiet.

«Le code bleu quand ma fille est entrée était bel et bien émis, mais je voyais quand même du monde entrer. Ok, il y a une auto de police, il y a peut-être eu un petit délit, rien de grave, mais quand j'ai su que c'était pour ça, j'étais vraiment fâché! J'ai dit à la police : Ben voyons donc pourquoi vous l'avez laissé entrer? En tant que parent, il y a plein d'affaires qui m'ont passé par la tête, est-ce que c'était la dernière fois que je la voyais? C'est nos enfants, on les aime!»