CRAVE : Du nouveau dans votre télé !

Les Québécois(es) à la recherche de nouvelles séries télé, films et documentaires en français seront servis ! À compter du 28 janvier, Bell Média, le plus important fournisseur de contenu au Canada, offrira CRAVE, en version francophone.

Les abonnés auront accès à plus de 6000 heures de contenu, incluant "Pour toujours, plus un jour", la toute première série originale de CRAVE, mettant en vedette Catherine Brunet et Pier-Luc Funk (voir bande-annonce plus bas).

Il sera aussi possible d'accéder aux titres de HBO (Le Trône de Fer, WestWorld, Sexe à New York), HBO MAX, de SHOWTIME, ainsi qu'à la programmation de SUPER ÉCRAN. Chaque mois, au moins 20 nouveautés pourront être regardées en primeur sur le service de diffusion en continu de Bell Média.

Il est possible de s'abonner via Crave.ca et l'application CRAVE. Le nouveau service de diffusion sera offert à 9.99$ par mois (+9.99$ pour la programme complète de SUPER ÉCRAN).

Le nouveau service sera disponible sur iPhone, Apple TV, Android, Android TV, Xbox One, Amazon Fire TV, le portail Facebook, Chromecast et les téléviseurs intelligents Samsung.

Plus de 85% des séries et films sur Crave peuvent être téléchargés pour être regardés plus tard hors ligne.

Crave a été entièrement conçu et développé au Canada pour offrir une option supplémentaire de visionnement de contenu. La version anglophone existe depuis 2018. Les abonnés au service francophone auront aussi accès au service en anglais.

« Nous sommes très heureux d’annoncer le lancement du volet francophone de Crave, une offre qui vise à solidifier notre présence dans le marché en plus de faire rayonner le savoir-faire québécois dans le reste du Canada. Avec notre service de diffusion en continu bilingue et de calibre international, nous permettrons aux consommateurs d’avoir accès aux contenus qu’ils désirent sur la plateforme de leur choix » Karine Moses, présidente, Bell Média Québec