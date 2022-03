Creux historique des divorces en pandémie

Malgré tous les hauts et les bas de la pandémie, les Canadiens n'ont jamais été aussi peu nombreux à demander le divorce depuis 1973. Selon Statistique Canada, 42 933 demandes ont été effectuées en 2020 en baisse de 25% par rapport à 2019 alors qu'on comptait 56 937 demandes.

Aucune province n'échappe à cette tendance, dont le Québec, qui est passé de 9 681 demandes en 2019 à 8 559 l'année suivante. Pour la première fois depuis 1972, moins d'un Québécois sur 1 000 a demandé aux tribunaux de mettre fin à leur union avec un taux de divortialité de 0,998 sur 1 000 habitants.

Cette baisse significative s'explique notamment par les difficultés d'accès aux services judiciaires en raison des nombreuses contraintes sanitaires liées à la COVID-19. Le vieillissement des couples mariés a également contribué à réduire progressivement les demandes de divorce depuis 1991. Les couples de 50 ans et plus ont généralement plus tendance à rester unis.

Près du tiers des divorces au pays se font maintenant d'un commun accord entre les deux conjoints. Bien entendu cette démarche ne s'applique pas aux couples en union libre dont la proportion est passée de 6% en 1981 à 21% en 2016 au Canada.