Cri du cœur des spas pour rouvrir à la fête de l'amour

Après les gyms, c'est au tour des spas de lancer un cri du coeur pour reprendre leurs activités le plus rapidement possible. Il n'est pas question pour eux de manquer le passage de cupidon, cette année, à deux semaines de la St-Valentin.

L'Association québécoise des spas rappelle que plusieurs établissements ont été fermés pendant plus d'un an depuis le début de la pandémie. Après être passé à côté de Noël ces deux dernières années et de la fête de l'amour l'an passé, il est temps pour eux de reprendre les activités.

« De la fermeture du 20 décembre jusqu'au 17 janvier dernier, j'ai la moitié de mes spas qui ont perdu plus de 200 000$ en un mois. Imaginez ça fait plus de 10 mois qu'ils sont fermés. Les pertes sont énormes. » Véronyque Tremblay, PDG Association québécoise des spas

Mme Tremblay demande à François Legault de permettre la réouverture des 140 établissements partout au Québec à compter du 7 février en même temps que les cinémas et salles de spectacles. Le premier ministre rencontrera le directeur national par intérim de la Santé publique, le Dr Luc Boileau, ce soir en vue de planifier la suite du déconfinement.

Le Québec est le seul endroit au Canada où les spas sont interdits d'accès. Seuls les séances de massothérapie et les soins personnels sont permis pour le moment.

« On a tous les arguments pour rouvrir. Encore récemment un virologue mentionnait que la fermeture des spas était nébuleuse (...) Nos installations sont majoritairement à l'extérieur. Elles sont vastes. Les clients sont généralement des personnes seules ou en couple et il n'y a eu aucune éclosion depuis le début de la pandémie. » - Véronyque Tremblay, PDG Association québécoise des spas

Il est permis depuis ce matin, au Québec, de déguster un repas en salle à manger et de recevoir deux bulles familiales à la maison. Les jeunes de 18 ans peuvent également recommencer la pratique du sport.

VOICI UN EXTRAIT D'ENTREVUE AVEC VÉRONYQUE TREMBLAY, PDG ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES SPAS