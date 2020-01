Crise du recyclage : le centre de tri de Saguenay touché

La crise du recyclage frappe le centre de tri de Saguenay qui pourrait se retrouver sans opérateur à court terme puisque l'entreprise TIRU, qui opère quatre centres au Québec, est incapable d'écouler ses ballots de papier en raison de la fermeture des marchés chinois et indiens.

Ses dirigeants ont donc envoyé une lettre aux villes concernées, Montréal, Châteauguay et Saguenay, demandant de mettre fin à son contrat ou de le renouveler sur de nouvelles bases. Le conseiller municipal et président de la commission développement durable et environnement, Simon-Olivier Côté, assure que le centre de Saguenay ne sera pas fermé.

« Nous n'avons pas le désir d'opérer le centre de tri, par contre, on a des discussions avec le ministère de l'Environnement et si c'est le cas qu'il y a un arrêt, nous allons reprendre la gestion et continuer jusqu'à tant qu'on trouve une solution permanente et il y a déjà des options sur la table. »

Rappelons que Saguenay est en processus pour construire un nouveau centre de tri puisque l'actuel est à bout d'âge. Le nouveau sera beaucoup plus performant ajoute Simon-Olivier Côté, ce qui permettra d'avoir des matières recyclées de meilleure qualité et plus en demande sur les marchés.