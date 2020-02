Crise ferroviaire: un rassemblement symbolique à Khanawake

Le blocage des voies ferrées est maintenu malgré l'appel de Justin Trudeau qui presse les chefs autochtones de mettre fin à leurs moyens de pression. Après 18 jours de paralysie ferroviaire au pays c'est l'impasse et aucune rencontre entre la communauté Wet'suwet'en et le gouvernement fédéral n'est prévue.

Rencontre symbolique

Hier cinq chefs héréditaires de la Colombie-Britannique étaient à Kahnawake pour un rassemblement qui se voulait plutôt symbolique. Ils ont rencontré des chefs mohawks ainsi que des manifestants pour les remercier de leur soutien dans leur lutte contre le projet de gazoduc Coastal GasLink. Ils ont également profité de l'occasion pour réitérer leurs demandes notamment celles de retirer la Gendarmerie royale du Canada de leur territoire ancestral et de mettre un stop au chantier de construction du gazoduc.

La demande c'est que la GRC se retire complètement du territoire. On a des gouvernements qui continuent de se lancer la balle aujourd'hui. Moi je trouve ça très malhonnête de remettre la balle dans le camp des Premières Nations. Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador

Via Rail

Du côté de Via Rail, c'est le retour à la normal du moins pour l'instant. Les trains entre les villes de Québec, Montréal et Ottawa seront à nouveau sur les rails dès lundi le 24 février. L'horaire de fin de semaine entre Montréal et Ottawa a déjà repris son cours samedi le 22 février.

Les passagers sont invités à consulter le site web de VIA Rail pour obtenir plus d'informations.