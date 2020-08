Cyberattaques: les services de l'ARC seraient rétablis mercredi

Les services en ligne de l'Agence du revenu du Canada (ARC), tels que «Mon Dossier», devraient être rétablis mercredi. L'agence a dû suspendre l'accès aux comptes à la suite de trois cyberattaques qui ont compromis les renseignements personnels d'environ 11 200 Canadiens.

Ces perturbations ne devraient pas retarder le versement de la Prestation canadienne d'urgence (PCU), ni de la Prestation canadienne d'urgence pour étudiants. Les demandes pour obtenir l'aide financière se font par téléphone, jusqu'à ce que les services à ligne redeviennent disponibles.

Le site web est toutefois accessible pour les entreprises qui doivent soumettre une demande au programme de subventions salariales.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) continue d'enquêter sur ces cyberattaques. Les autorités indiquent que 5500 comptes de l’ARC et 9000 du système CléGC ont été compromis. Environ 3300 usagers sont touchés par le biais des deux plateformes.

Le Secrétariat du Conseil du trésor du Canada sait déjà que les cyberattaques ont été menées parce que les fraudeurs possédaient des informations personnelles saisies lors de piratages antérieurs. Plusieurs institutions financières, dont Desjardins, ont notamment été victimes de fuites ou de cyberattaques.

« C'est possible qu'il y ait un lien, mais on ne peut pas deviner à ce moment-ci. (...) Souvent dans ces attaques, les informations sont revendues sur le darkweb (...) il est possible qu'on ne soit jamais capable de préciser exactement la source. »

- Marc Brouillard, dirigeant principal de la technologie au Secrétariat du Conseil du trésor du Canada.