D'autres amendes pour des passagers du vol d'influenceurs vers Cancún

Transports Canada impose 12 nouvelles amendes à des passagers du vol Montréal-Cancun qui ont fait le party à bord d'un avion de Sunwing l'avant-veille du jour de l'an.

Sept sont données pour non-respect des règles de vaccination et 5 pour non-port du masque.

Ces amendes peuvent aller jusqu'à 5000 $ chacune.

Au total, 24 fêtards ont été sanctionnés jusqu'à maintenant dans le cadre de l'enquête déclenchée au début du mois de janvier à la suite des vidéos partagées sur les réseaux sociaux de ces Québécois en train de festoyer.

Six premières amendes avaient été données au début du mois de mars à des voyageurs qui n’étaient pas pleinement vaccinés. Six autres passagers turbulents ont ensuite été punis la semaine dernière.

Transports Canada prévient que d'autres sanctions sont à venir. Plus de 150 passagers étaient présents sur ce vol.

Les passagers du vol MTL-Cancun du 30 décembre continuent de faire face aux conséquences de leurs actes avec 12 nouvelles amendes émises. 7 pour non-respect des règles de vaccination et 5 pour non-port du masque. 24 au total. Plus à venir! — Omar Alghabra (@OmarAlghabra) March 28, 2022

Rappelons la centaine de fêtards auraient enfreint plusieurs règles, dont de fumer, boire leur alcool personnel, danser et chanter dans l'allée et sur les sièges, le tout sans masque et sans distanciation, en plein cœur de la cinquième vague de COVID-19. Le voyage organisé par James William Awad avait fait énormément réagir, notamment le premier ministre Justin Trudeau qui avait qualifié les voyageurs de «sans-dessein» et «d’ostrogoths».