Dangereux détenu en fuite dans Lanaudière

La Sûreté du Québec demande votre aide pour retrouver un meurtrier en cavale dans Lanaudière. Le détenu s'est évadé hier soir du Centre de guérison Waseskun, un établissement à sécurité minimal, situé à Saint-Alphonse-Rodriguez.

Un mandat d'arrestation a rapidement été émis contre David Everett Alexson.

L'homme de 51 ans aurait sollicité un transport et été déposé vers 19 h 30 sur la route 343 au sud du village de Saint-Alphonse-Rodriguez.

Il purge une peine d'emprisonnement indéterminée pour meurtre au deuxième degré, incendie criminel, évasion de garde légale, voie de fait contre un agent de la paix, bris de prison et introduction par infraction avec intention.

Description

Taille : 1,70 m (5 pi 7 po)

Poids : 83 kg (183 lb)

Cheveux : Noirs courts

Yeux : Bruns

Teint : Moyen

Particularités : Cicatrice sur la main droite et une autre sur le bras gauche. Présence de tatouages sur les deux bras, la poitrine et le dos. Au moment de sa fuite, il portait un chandail gris et des jeans.

La Sûreté du Québec érigé son poste de commandement mobile à Saint-Alphonse-Rodriguez, à l’angle de la route 343 et l’avenue des Monts, depuis 16 h 30. Les gens qui auraient été témoins ou qui auraient de l’information en lien avec cette disparition sont invités à s'y rendre afin de rencontrer les enquêteurs.

Toute personne qui apercevrait David Everett Alexson est priée de ne pas l'interpeller et plutôt de communiquer immédiatement avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retracer cet individu peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.