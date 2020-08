Dans une cage devant le Parlement pour aider les personnes handicapées

Un homme de 43 ans qui vit en CHSLD à Beaupré, à une quarantaine de minutes de Québec, campe depuis ce matin devant l'Assemblée nationale dans une sorte de cage pour faire avancer la cause des personnes handicapées. Par son geste d'éclat, Jonathan Marchand espère faire avancer la cause des personnes handicapées qui ont besoin de beaucoup d'assistance, mais qui voudraient vivre à domicile.

Jonathan Marchand est atteint de dystrophie musculaire et a besoin d'un respirateur artificiel 24 heures sur 24 depuis plus de 10 ans. Après avoir tenté de vivre chez lui avec de l'aide à domicile et l'aide de sa conjointe, il a dû se résigner à aller vivre en CHSLD, car ses besoins étaient trop grands.

Il dit regretter ce choix depuis, se sentant en prison. Pour illustrer sa situation quotidienne, l'homme de 43 ans a d'ailleurs aménagé une tente entourée de clôtures devant le Parlement. Il a même fait installer un lit et un lève patient, alors qu'il ne compte pas quitter les lieux avant d'obtenir une rencontre avec le premier ministre Legault.

Jonathan Marchand milite depuis plusieurs années. Cette fois, il demande que soit mis en place en projet-pilote le programme d'Assistance Personnelle, comme ça existe ailleurs dans le monde depuis plusieurs décennies. Avec ce programme, la personne assistée reçoit des fonds gouvernementaux et décide de la façon dont elle recevra l'aide personnalisée.

Faute d'une autre option, Jonathan Marchand se dit emprisonné en CHSLD depuis 10 ans et veut en sortir.

« Mon but, c'est vraiment d'ouvrir la porte de la cage pour que tout le monde puisse vivre en communauté et démontrer qu'il y a une alternative au système institutionnel qui est complètement inhumain. Au final, tu es complètement isolé de la société. C'est un système de ségrégation où on exploite les personnes handicapées et les personnes âgées. Tout le monde devrait avoir le choix [d'y aller ou non]. Arrêtez de nous donner des excuses et respectez notre citoyenneté. Notre liberté nous autres, elle ne peut plus attendre. » - Jonathan Marchand

Il estime que ce projet-pilote couterait au moins quatre millions de dollars à Québec, mais que sa solution permettrait un bénéfice net de 35 à 55 % pour le gouvernement.

Gracieuseté Arnaud Gendreau. Jonathan Marchand dans sa cage qu'il s'est aménagée dans une tente devant l'Assemblée nationale.

Jonathan Marchand compte camper dans sa cage jusqu'à ce qu'il obtienne une rencontre personnelle avec le premier ministre François Legault même s'il doit y passer la nuit. Cela risque d'être difficile alors qu'il a une agenda chargé et entame demain une tournée en Abitibi-Témiscamingue.

L'homme a rencontré ce matin la ministre des Aînés, Marguerite Blais, qui a promis de réformer l'aide à domicile, mais ce ne sont pas les réponses escomptées par le militant, qui dit avoir déjà rencontré plusieurs fonctionnaires, sans succès.

D'autres personnes handicapées doivent le rejoindre dans les prochains jours dans le cadre de son événement « Action directe pour la Vie et la Liberté ». Il amasse aussi des fonds via une campagne de sociofinancement pour sortir de son CHSLD et a aussi lancé une pétition pour réformer le système.