Débat autour d'une poutine multicolore

La création culinaire a été mise de l'avant lundi par le compte twitter du gouvernement du Canada. Les commentaires négatifs n'ont pas tardé à se multiplier, particulièrement sur la publication en anglais.

If you didn't think poutine was magical enough, #Toronto's Enchanted Poutinerie has got you covered! Looking like a mystical delight, their Unicorn Poutine is made with fresh rainbow Quebec cheese curds & multi-colour gravy -don't mind if we do 🌈🦄

📷 judyyu15/IG pic.twitter.com/NN6l45rZ36