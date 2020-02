Début du procès de l'ex-animateur Éric Salvail

L'ex-animateur et producteur, Éric Salvail est arrivé au Palais de justice de Montréal ce matin, sans s'adresser aux journalistes qui l'attendaient.

Éric Salvail est accusé d'agression sexuelle, de séquestration et de harcèlement envers un ancien collègue de travail. Les faits qui lui sont reprochés se seraient déroulés en 1993 alors que Salvail et la présumée victime, Donald Duguay 44 ans, travaillaient ensemble au service du courrier de la Maison de Radio-Canada à Montréal.

Quatre jours ont été réservés pour ce procès qui se déroulera devant juge seul. Initialement, l'accusé avait choisi un procès devant juge et jury. Le procès sera présidé par le juge Alexandre Dalmau. L'animateur et producteur déchu est représenté par Me Michel Massicotte. Il est passible d'une peine maximale de 10 ans de prison, s'il est reconnu coupable.

Une seule plainte a été retenue contre l'ex-animateur qui a fait l'objet d'un article dans LaPresse en 2017, contenant plusieurs allégations de comportements sexuels inadéquats en milieux de travail. Cet article est paru alors que le mouvement #Moiaussi #Metoo était à son apogée.

Éric Salvail s'est rendu à la police en janvier 2019. Depuis l'éclatement de cette affaire, l'ex-animateur a perdu tous ses contrats et a même vendu sa compagnie de production.

Avec la collaboration d'Étienne Phénix, journaliste Bell Média Montréal.