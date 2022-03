Décès du batteur des Foo Fighters

Le batteur de longue date des Foo Fighters, Taylor Hawkins est mort vendredi à l'âge de 50 ans. Le groupe a confirmé la nouvelle vendredi en soirée.

Hawkins serait décédé dans des circonstances encore obscures à Bogota en Colombie, où le groupe de rock alternatif devait se produire vendredi soir. La police de Bogota a ouvert une enquête sur les circonstances entourant son décès.

«La famille des Foo Fighters est dévastée par la disparition tragique et prématurée de notre cher Taylor Hawkins», a annoncé le célèbre groupe américain dans un communiqué publié sur son compte Twitter, vendredi soir. « Son esprit musical et son rire contagieux seront avec nous tous pour toujours.''

À 11h00 samedi matin la nouvelle avait été retweetée plus de 240,000 fois.

Taylor Hawkins, natif du Texas aux États-Unis, est devenu le batteur des Foo Fighters en 1997, après deux ans de tournée avec la chanteuse canadienne Alanis Morissette. Il a succédé au batteur d’origine William Goldsmith cette année là.

Taylor Hawkins laisse dans le deuil sa femme Alison et leurs trois enfants.

Des hommages de partout

Des célébrités du monde musical de partout dans le monde ont rendu hommage au batteur des Foo Fighters.

'' Une nouvelle incroyablement triste'' a écrit le groupe Nickelback sur Twitter.

Ozzy Osbourne et Billy Idol ont aussi salué l'artiste ''parti trop vite''. C'était ''une bonne personne, un musicien accompli'', ''quelle perte tragique.''

. @TaylorHawkins was truly a great person and an amazing musician. My heart, my love and my condolences go out to his wife, his children, his family, his band and his fans. See you on the other side - Ozzy