DÉCONFINEMENT: Presque tout le Québec passera au orange dès lundi prochain

La lumière au bout du tunnel commence à se pointer le bout du nez. Le gouvernement Legault va de l'avant avec son plan de déconfinement annoncé la semaine dernière et presque tout le Québec passera au orange dès lundi prochain.

La Capitale-Nationale, la Montérégie, les Laurentides, Lanaudière, l'Outaouais, ainsi que la grande majorité des MRC des régions de Chaudière-Appalaches, de l’Estrie et du Bas-Saint-Laurent retrouveront un peu plus de liberté dans moins d'une semaine grâce à ce changement de palier d'alerte.

Les salles à manger des restaurants et les gyms pourront enfin rouvrir leurs portes. Les élèves de 3e, 4e, 5e secondaire retourneront à temps plein sur les bancs d'école.

Les résidents de Montréal et Laval, ainsi que des MRC de Robert-Cliche, Beauce-Sartigan, Montmagny et L’Islet dans Chaudière-Appalaches, de la MRC du Granit en Estrie et des MRC de Rivière-du-Loup, Les Basques, Témiscouata et Kamouraska dans le Bas-St-Laurent devront patienter une semaine de plus. Ces régions resteront en zone rouge jusqu'au 7 juin.

Les chiffres s'améliorent, mais la tendance à la baisse doit se maintenir pour que la Santé publique fasse basculer ces régions au orange.

«Il faut que ça soit une tendance qui continue pendant un certain temps. C'est très récent, alors que par exemple ça fait longtemps notamment que les Laurentides, Lanaudière et la Montérégie étaient en zone orange, mais on attendait d'avoir cette stabilité.» -Horacio Arruda, directeur national de santé publique

Québec donne aussi son feu vert à son plan de déconfinement. À compter de vendredi (28 mai), les terrasses des restaurants pourront rouvrir et le couvre-feu sera levé partout en province. Les rassemblements extérieurs dans les cours privées avec un maximum de 8 personnes seront aussi permis.

François Legault rappelle que ce n'est pas encore le temps de relâcher les mesures sanitaires comme ce fut le cas ce week-end à la plage du Cap-Saint-Jacques à Mont­réal et au parc Victoria à Québec où des centaines de fêtards se sont rassemblées illégalement.