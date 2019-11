Le cabinet d'avocats montréalais LPC a déposé une demande d'action collective contre Lasik MD pour des corrections de la vue qui auraient mal tourné.

Le demandeur principal, Christopher Ouellet, souffre d'une névralgie cornéenne depuis son opération en 2016. Il s'agit d'une affection qui cause des douleurs aux yeux tous les jours sans possibilité de traitement.

Ça fait en sorte qu'il est incapable de regarder un écran, puisque ses yeux réagissent en faisant de l'inflammation. Le comptable de formation doit donc changer de métier et réapprendre à vivre.

"Si ce n'était pas de ma femme, je suis certain que je serais mort. C'est assez ordinaire. On perd le goût de vivre (...) Ils m'ont enlevé mon côté heureux et tout ce que j'aime faire dans la vie." - Christopher Ouellet, plaignant

Lasik MD n'aurait pas averti ses clients de ce risque lié à l'opération avant 2018. Christopher Ouellet est convaincu que plusieurs autres clients ont aussi souffert de névralgie cornéenne à la suite de leur opération.

En plus d'un dédommagement, il espère que le Collège des médecins investigue pour corriger le problème.

Lasik MD indique pour sa part que les complications liées au LASIK sont extrêmement rares, qu'elles surviennent dans moins de 1 % des cas, et que la très grande majorité d'entre elles sont traitables. L'entreprise rappelle toutefois que toutes les interventions médicales comportent un certain degré de risque.

LASIK MD s'assure d'informer tous ses patients des risques potentiels liés à leur intervention. De plus, nous surveillons étroitement la santé oculaire de nos patients avant et après leur chirurgie, et leur offrons tout le soutien dont ils ont besoin. Le LASIK est l'une des interventions facultatives les plus sécuritaires en médecine moderne. Des chirurgiens de partout en Amérique du Nord ont réalisé l'intervention plus de 20 millions de fois au cours des 25 dernières années. - LASIK MD