L'Escouade régionale mixte Montérégie procède actuellement au démantèlement d'un réseau de trafic de cocaïne à Montréal et sur la Rive-Sud.

L'intervention policière vise les têtes dirigeantes d'une organisation criminelle notamment impliquée dans le trafic de cocaïne.

Trois individus ont été arrêtés. Il s'agit de Michel Iler et Michael Chrétien-Barette, âgés respectivement de 55 et de 33 ans, tous les 2 de Montréal et de Jean-Simon Larose, 22 ans, de Carignan.

Ils devront comparaître au palais de justice de Longueuil pour faire face à des accusations de complot et de trafic de stupéfiants.

Cocaine et argent saisis

1.8 kilo de cocaïne et plus de 40 000 $ avaient été saisis le 17 février dernier à Montréal, Longueuil et Carignan dans le cadre de cette opération policière.

Les hommes doivent comparaître au palais de justice de Longueuil pour faire face à des accusations de complot et de trafic de stupéfiants.

D'autres arrestations sont à prévoir.

(Avec la collaboration de Marie-Pier Boucher, journaliste Noovo Info)