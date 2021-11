Démolition du viaduc du 10e rang Wendover : des citoyens s’offusquent

Des citoyens s’offusquent de la démolition du viaduc du 10e rang Wendover qui surplombait l’autoroute 20 à Notre-Dame-du-Bon-Conseil.

Le pont d’étagement a été démoli le weekend dernier et ne sera pas reconstruit, ce qui entraine maintenant des détours de 4 à 5 km pour plusieurs résidents en plus des employés de la meunerie.

Des dizaines citoyens de la paroisse et de Sainte-Brigitte-des-Saults disent ne pas avoir été consultés pour cette décision.

Ils exigent la reconstruction en évoquant la longueur du détour, mais aussi le fait que le secteur sera plus difficile d’accès pour les autorités comme les pompiers.

« C’est arrivé qu’il y ait des viaducs qui soient déconstruits et non reconstruits, mais jamais on n’a coupé des citoyens de leur village. Personne n’accepterait ça ! »

- Jean-Luc Leclair, citoyen de la paroisse de Notre-Dame-du-Bon-Conseil